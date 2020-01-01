曼城对欧足联禁令提出上诉 怒斥判决过程不公正

曼城将缺席两年的欧足联赛事，但他们已经证实，他们将试图推翻这一决定。

曼城在被禁止参加欧战两年之后对欧足联提出了批评，并证实他们将对这一决定提起上诉。

这家英超俱乐部因“严重”违反财务公平竞赛规则、未能配合管理机构的调查而被暂停参加欧洲俱乐部的比赛，并被罚款3000万欧元。

审判委员会认定曼城在2012年至2016年间夸大了欧足联的赞助收入，误导了欧足联。曼城可以通过体育仲裁法庭（CAS）对该决定提起上诉，CAS将完全或部分支持该决定或推翻该决定。

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德国杂志《明镜周刊》早前公布了足球泄密者获得的电子邮件和文件，促使了此次调查。不过，曼城否认了这些指控，称其“断章取义地引用了据称是被黑或被偷的材料”。

曼城坚称，他们有“无可辩驳的证据”来支持他们对任何不当行为的否认，并表示，调查人员的决定甚至在程序开始之前就已经做出了判决。

“曼城对欧足联审判委员会今天的宣布感到失望，但并不感到意外。”一份声明称：“俱乐部一直认为，最终需要寻求一个独立的机构和程序，公正地考虑支持其立场的无可辩驳的全面证据。”

“2018年12月，欧足联首席调查员甚至在任何调查开始之前，就公开预审了他打算提交给曼城的结果和制裁。”

“在他的监督下，欧足联的程序漏洞百出，这意味着他的结果几乎不会受到质疑。本俱乐部已正式向欧足联纪律机构提出申诉，这一申诉已得到国际体育仲裁法庭裁决的确认。”

“简单地说，这是一个由欧足联发起、由欧足联起诉、由欧足联裁决的案件。随着这一不公正的程序结束，俱乐部将尽快寻求公正的判决，因此，在第一时间，将尽早与体育仲裁法庭开始诉讼程序。”

曼城在本赛季欧冠十六强对阵皇家马德里，首回合比赛将于2月26日在西班牙首都举行。