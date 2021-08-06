曼城官方：球队签下维拉中场格拉利什，转会费1亿英镑

今天凌晨，曼城官宣签下维拉中场格拉利什，转会费1亿英镑。

曼城以1亿英镑的价格从阿斯顿维拉签下格拉利什，打破了英国足坛的转会费纪录。

在拒绝了维拉开出的续约合同后，这位英格兰国脚与曼城签下了一份6年的合同。

25岁的格拉利什接过阿圭罗空出的10号球衣，他将在温布利对阵莱斯特城的社区盾比赛中完成曼城首秀。

格拉利什在签约后说道：“我非常高兴能加盟曼城，曼城是这个国家最好的球队，拥有被认为是世界上最好的教练——成为这个俱乐部的一员真的是梦想成真，”

“在过去的10个赛季中，曼城一直在赢得重要冠军。瓜帅的到来把俱乐部带到了新的高度，这支球队踢的是欧洲最激动人心的足球。”

“为瓜帅效力并向他学习将是特别的经历，这是任何顶级球员都想要的。曼城有着惊人的设施，我真的已经等不及要开始了，我想和每个人见面，并开始为球队参加比赛。”

与热刺前锋凯恩一样，格拉利什被认为是瓜迪奥拉今夏的首要目标，因为瓜迪奥拉的目标是卫冕英超冠军，并在欧冠联赛中赢得冠军。

曼城打破了他们去年夏天创下的队史转会费纪录，当时他们以6200万英镑的价格从本菲卡买入了后卫鲁本-迪亚斯，同时，格拉利什的转会费也超过了2016年保罗-博格巴转会曼联创造的英国足坛转会费纪录，当时博格巴的转会费为8900万英镑。

格拉利什将会给曼城带来更大的进攻威胁，他在场上可司职边锋，也可以司职攻击型中场。

格拉利什在6岁时就加盟维拉，去年9月他与维拉签下了一份新合同，合同期限至2025年。

为了留住格拉利什，维拉今夏又给他开出了一份待遇更好的新合同，但球员更希望能够踢欧冠并赢得冠军，因此最终还是选择加盟蓝月亮。