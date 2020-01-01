曼城官宣 与埃德森碰撞小将加西亚已出院

这位巴西人在网上发布了一张两人在一起的照片，而球队也证实与他相撞受伤的小将已出院。

埃里克·加西亚在周三曼城3-0战胜阿森纳的比赛中与队友埃德森发生了可怕的碰撞，不过目前他已经从医院出院。

这名19岁的球员在比赛结束时被巴西门将撞倒，在球场上接受了几分钟的治疗后，被担架抬走，并在接受氧气治疗时戴上了颈套。

埃德森周四在推特上发了一张两人在一起的照片，以让外界安心。此前，曼城主帅瓜迪奥拉在赛后的一个虚拟新闻发布会上承认他很担心加西亚的伤情。

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他表示:“埃里克·加西亚目前神志清醒，但今晚他将接受进一步的检查，因为头部被踢总是很危险的。”

埃德森在第80分钟完成一次解围时与西班牙后卫相撞，曼城在10人的情况下结束了比赛。

除了巴西门将自己发布的推特，曼城也在官方推特上宣布了加西亚出院的消息，并称其将在未来几天再次接受检查。

他们的声明是:“埃里克·加西亚在昨晚英超战胜阿森纳的比赛中受伤，现在已经出院。”

“埃里克将在接下来的几天接受观察，之后他将回到训练场和比赛中，曼城的每个人都希望埃里克能尽快康复。”

对阵阿森纳的比赛是埃里克·加西亚第三次为俱乐部首发登场，令人惊讶的是，这位年轻的西班牙中卫的出场顺序竟然排在了费尔南迪尼奥和奥塔门蒂之前，而斯通则被排除在比赛大名单之外。

但瓜迪奥拉对他的表现印象深刻，他和他的中后卫搭档拉波特比较好的限制了枪手的进攻机会。

“埃里克的表现非常棒。”曼城主帅补充道。“他很聪明，要知道和奥巴梅杨对位的比赛并不容易，他在训练中表现得也很棒。”

“他完全明白了我们的战术，特别是在冬歇期，他一直踢得很棒，从不犯错，总是很专注。”

“在这场比赛中，我们知道我们的对手是充满活力的球员，而他也非常了解自己的位置和任务。对阵不同的球队我们会安排不同的球员，比如对阵伯恩利，他们会更多地使用长传，我们就需要另一种中卫搭档。”

“而在这场比赛中，我们认为他是与拉波特搭档的最佳人选，他们两个踢得真的很棒。”