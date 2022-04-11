曼城和利物浦激烈大战后蓝月亮仍占据优势 但瓜帅是否懊悔未能杀死比赛？

今天凌晨，曼城在英超联赛积分榜上继续保持着最微弱的领先优势。

但是，卫冕冠军可能会后悔他们错过了一劳永逸地杀死比赛的机会。

曼城目前在英超积分榜上仍然领先利物浦一分，他们将这一优势保持到本赛季结束也不是不可想象的事情。

但是，当马赫雷斯在伤停补时阶段任意球击中门柱，曼城错过了杀死争冠大战的机会。

在两次追平比分之后，克洛普的球队没有时间，也没有第三次机会，但马赫雷斯的任意球击中了门柱，让这次争冠大戏得以继续延续。

"这是一个很好的机会，"德布劳内在比赛结束后向天空体育承认。"马赫雷斯的任意球如果进了，那就是一个奇迹般的进球。”

"这很艰难。公平地说，我认为我们踢得很好。我们的比赛方式非常好，我们应该得到3分，这就是事实。这是一场精彩的比赛。”

"我认为我们应该在中场休息前领先更多，但当时我们仍然1球领先。下半场开始的方式令人失望，我认为我们踢得很好，创造了足够的机会来赢得比赛。"

经过90分钟令人窒息的精彩足球，曼城在比赛结束后仍然领先利物浦1分，这或许就是最好的保持领先的方式。

这场比赛由英格兰最好的两支球队贡献——对许多人来说他们甚至是世界上最好的两支球队——而他们像往常一样完成了任务。

在这场比赛中，全世界都会感受到紧张的气氛，更不用说那些置身于现场热烈气氛中的人。

在看台上，球迷们每一秒都乐在其中，而教练席和替补席上的人们也一样。

前一分钟，瓜迪奥拉还站在距离球场上两码外的地方，试图向他的球员传达他的信息。下一秒，他又因为让利物浦扳平比分而沮丧地扔掉了他的外套。

在他右边的克洛普也没有平静多少，每一次铲抢他都会往空中挥拳，每一次错过机会他都会绝望地转身。

但这两位主帅只能怪自己，只有瓜迪奥拉和克洛普能在一场比赛中全力以赴，为胜利付出一切。

除了瓜迪奥拉，还有谁会在开场几分钟内让拉波尔特和沃克孤立无援地面对萨拉赫和马内的双重威胁？

又有谁会相信像埃德森这样冷静的门将，在若塔施加的压力下让皮球滚动自己的把手门线上，然后再进行简单的三码传球？

反过来，除了克洛普，谁会允许蒂亚戈在自己的禁区六码内进行短距离的传球，而当时五名曼城的攻击手就在范围内？

谁会在伊蒂哈德球场的最后几分钟拼命进攻希望得到一场胜利，因为他们知道一场失败几乎会摧毁他们赢得冠军的机会？

这场比赛从一开始就很激烈。

瓜迪奥拉在这场重要比赛中令人意外地选择了热苏斯，他为斯特林送出了一个精彩传球，但后者的射门被阿利松挡住了。

但仅仅几秒钟后，曼城就取得了领先。德布劳内，一个总是适合大场面的球员，接应贝尔纳多-席尔瓦快速开出的任意球射门得分。

不过，忘掉曼城通常的控制力吧，这两支球队都太优秀了，曼城不可能像其他时候一样长时间控制比赛。

若塔在13分钟内扳平了比分，之后热苏斯在第36分钟为主队反超比分，曼城创造了更好的机会。

下半场的情况也是如此，马内在开场一分钟内就扳平了比分，然后双方你来我往，直到最后几秒钟。

瓜迪奥拉和克洛普在比赛后热情地拥抱，足球世界终于可以喘口气了

这场比赛是如此之精彩，以至于它可能值得在下周再来一遍。

幸运的是，曼城和利物浦将在周六的足总杯半决赛中在温布利再次相遇，另一场经典大战正在等待着我们！