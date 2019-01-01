曼城后防伤病问题加剧 斯通恐缺阵长达5周

在欧冠与顿涅茨克矿工队的比赛之前，这位英格兰国脚成为了俱乐部后防线上最新的受伤球员。

曼城主帅瓜迪奥拉证实，斯通因肌肉受伤将缺席5周。

曼城的防守选择已经因拉波尔特的膝伤而深受困扰，并且还没有为离开球队队长孔帕尼找到合适的替代者。

这使得斯通斯和奥塔曼迪成为曼城仅有的两名中卫，而这两名中卫在上一场比赛中显得有些动摇，因为这是曼城自1月份以来首次在英超联赛中失利，客场2-3不敌升班马诺维奇。

在欧冠客场挑战顿涅茨克矿工队之前，瓜迪奥拉告诉记者斯通在周二的训练中受伤，曼城在接下来的一段时间里将面临更大的压力。

“一个月，四到五周，”瓜迪奥拉在被问及斯通斯会缺席多久时回答道。

瓜迪奥拉此前表示，后卫凯尔·沃克和防守型中场费尔南蒂尼奥——在对阵金丝雀的比赛中替补出场的球员——可能是曼城后防核心的人选。

曼城老板说他也可以求助于少年组合埃里克·加西亚和泰勒·哈伍德-贝利斯来解决后防线日益严重的伤病危机。

“这是一个巨大的挑战。作为一名主教练，这对我来说是一个难以置信的挑战：只有尼科一名中卫。”他补充道。

“但我相信很多。人们不知道解决这个问题的精神和决心。球员们将随着费尔南蒂尼奥、加西亚、哈伍德-贝利斯回来。

“事情已经发生了，但我们不会抱怨。如果他们不能，他们就是不能。我们必须有11名球员在场上，我喜欢这样，找到一个解决方案。”

“足球不是你如何处理好的事情，而是你如何处理问题。当我们赢得过去7个冠军时，没有人给我们任何东西，我们也要做同样的事情(为冠军而战)。我准备好迎接挑战了，我喜欢这样。我们会处理这种情况。”

尽管巴西国脚本赛季还没有出场，但费尔南蒂尼奥将在对阵矿工队的比赛中担任中卫。

“他回来的晚了，他是一个34岁的球员，需要时间和节奏。”瓜迪奥拉说。

“所以，他在国际比赛日之后训练得非常好。家人又回到了他身边，这对他来说很重要，因为他第一次独自一人。”

“以他的经验和个性，他可以踢那个位置，因为上个赛季他有时在那里踢球，现在和埃里克和泰勒在一起，我们会让他和尼科一起踢那个位置。”

斯通斯很可能会错过英超对阵沃特福德、埃弗顿和狼队的比赛，至少会错过联赛杯客场对阵普雷斯顿的比赛，以及冠军杯主场对阵萨格勒布迪纳摩的比赛。

曼城也将缺少菲儿·福登，瓜迪奥拉证实：“他感染了病毒，胃有问题。他不能打这场比赛，我想下一场也不行。”