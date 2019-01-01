曼城后防伤病不断 津琴科膝盖手术后伤缺5周

瓜迪奥拉的伤病名单不断增加，队中的乌克兰国脚将在场边休息上一段时间。

曼城后卫津琴科在巴塞罗那接受了膝盖手术后，将要伤缺5周。

这名后卫本赛季已经首发了7场比赛，但是他并没有出现在最近对阵水晶宫的英超联赛的大名单中，也没有出现在主场对阵亚特兰大的欧冠大名单中。

周二，俱乐部透露，这位乌克兰国脚膝盖受伤。周五的手术后，他在病床上更新了Instagram。

瓜迪奥拉后来对球员的伤情发表了评论，确认了津钦科回归的时间：“津钦科觉得膝盖骨头里有东西。他不得不休息四五个星期。他做了清洗膝盖的手术。”

津钦科一开始是作为一名攻击型中场球员，现在仍然在国家队打前锋，但他已经在曼城队找到了左后卫的位置，上赛季在各项赛事中出场29次。

乔·坎塞洛在最近的欧冠比赛中打左后卫，幸运的是，曼城的新援可以打左右两个边后卫的位置。

门迪也恢复了健康，在可预见的将来，法国人很可能会继续留在曼城的左后卫位置上。

瓜迪奥拉的后防线伤病不断，不得不重新调整阵容，他最好的后卫拉波尔特将在2月份复出。

费尔南迪尼奥和罗德里被要求填补中后卫的位置，但是西班牙人在对阵亚特兰大的比赛中拉伤了腿筋。

曼城现在将寄希望刚刚伤愈归队的英格兰中后卫约翰·斯通斯。奥塔曼迪也恢复了健康，但是阿根廷人本赛季到目前为止还没有达到最佳状态。

在瓜迪奥拉的带领下，俱乐部花了很多钱，组建了一支阵容强大的球队来应对伤病危机，但即便如此，这个赛季他们在球场上还是显得有些单薄。

曼城目前仅落后英超领头羊利物浦6分，两队将在11月10日迎来本赛季的首次交锋。