曼城即将迎来欧冠 斯特林的完美帽子戏法来得恰到好处

随着欧冠联赛在周二再次开始，斯特林在周六晚对诺维奇的英超联赛中的时机堪称完美。

他的帽子戏法也很完美——尽管他用左脚打进的第三球是在他的点球被安格斯-冈恩扑出后补射打入的。

但这表明他已经为重大比赛做好了准备，瓜迪奥拉称赞了他的表现。

曼城主帅说道："他踢了一场精彩的比赛，尤其是在进球之后。他很自信，很有侵略性，很直接。”

"他打进了一个梦幻般的进球，第二个进球他就在那里，他在这些赛季中一直都有令人难以置信的重要性。”

"他的进球和助攻数量，特别是在一个如此漫长的职业生涯里。当他有信心时，他是一个非常非常重要的球员。"

最后一句话会让斯特林感到特别高兴，因为他对球队的重要性在之前似乎已经消失了。

在去年5月0-1输给切尔西的欧冠决赛中，斯特林令人意外地重回首发阵容，在决赛前的大部分比赛中，他一直被排除在首发阵容之外。

在对门兴的16强首回合比赛中首发后，他在接下来的五场比赛中只踢了30分钟，其中有三次替补出场。

这与他的状态下滑相吻合，导致有传闻称他可能离开俱乐部以寻找比赛时间。

这种情况已经开始改变了。他现在在过去的16场比赛中有10个进球——尽管他的帽子戏法是他今年的第一次进球——他在曼城的射手榜上仅次于马赫雷斯。

斯特林说道："你不可能在所有的比赛中都进球，但是继续射门，进球就会到来。要成为一支顶级球队，挑战是每三天都要取得胜利。"

当然，瓜迪奥拉可能会否认这一点，但从他的阵容选择来看，他似乎在为欧冠对阵葡萄牙体育的比赛留力。

德布劳内、罗德里、坎塞洛、拉波尔特和斯通斯都被留在了替补席上——甚至格拉利什和热苏斯也因伤缺席，尽管两人都有参加接下来这场欧冠的机会。

而当瓜帅在比赛后半段换上他的替补球员时，是青训球员詹姆斯-麦卡蒂、利亚姆-德拉普和凯基获得了机会。

对于大多数追逐英超联赛冠军的教练来说，这似乎是一种冒险，即使战胜降级热门诺维奇会使球队在积分榜上领先12分。

但由于利物浦少赛两轮，瓜迪奥拉在客战诺维奇之前警告说，如果他们要抵御来自克洛普的球队的挑战，那么曼城的表现可能必须接近完美。

这让最近几个月发现自己角色不固定的斯特林、京多安和费尔南迪尼奥承担起了进攻的压力。

斯特林的第一个进球非常关键，在开局阶段，曼城错过了许多好机会，双方都击中了门框。他精彩的弧线球击中了门柱内侧入网，让球队静下心来。

他说道："当我在禁区边缘控球的时候，我的第一个意图是试图冲向后卫，转移一码并射门。”

福登打进了球队的第二球，随后斯特林凭借自己的本能轻松地完成了帽子戏法。

不仅如此，他与左后卫津琴科的配合和默契也非常好，他们将诺维奇的右路拉扯到了极限。

由于凯尔-沃克的停赛，津琴科可能会在欧冠中首发，现在斯特林看起来也很有希望在欧冠中先发出战。