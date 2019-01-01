曼城十年最佳阵容：哈特战胜埃德森入选十一人

随着2020年的临近，够力足球选出了过去10年在伊蒂哈德球场里最伟大的球员。

门将：乔·哈特

这十年的后半段对乔·哈特来说是艰难的，所以很容易忘记他在曼城早期的成功中扮演了多么重要的角色。

他19岁时从什鲁斯伯里镇转会而来，在俱乐部呆了10年，总共出场348次。

哈特是曼奇尼和佩莱格里尼的首选门将，在2012年和2014年两次英超联赛夺冠中都扮演了关键角色。

最终，哈特不符合瓜迪奥拉的理念，但他对俱乐部黄金十年的贡献不容忽视。

右边卫：萨巴莱塔

2017年，萨巴莱塔在曼城度过了9年后深情地告别时，不禁流下了眼泪。

在为俱乐部出场333次的过程中，阿根廷人与球迷建立了非凡的联系。

但他最受球迷喜爱的还是他的战士精神，因为他在比赛结束时似乎总是缠着绷带，或者把棉花塞进流着血的鼻子里。

虽然在过去的十年里，曼城有更多的天才球员，但是没有人比萨巴莱塔更致力于这项事业。

中卫：孔帕尼

英超时代每一支成功的球队都有一位领袖在球场内外树立榜样。在曼城，那个人就是文森特·孔帕尼。

他在球场内外的聪明才智不相上下，他在四次赢得冠军的竞选中发挥了关键作用。

孔帕尼是一名出色的后卫，表现出了难以置信的决心，在克服了困扰他在俱乐部最后几年的肌肉损伤后总共出场360次。

他也是这个重要场合的最佳人选。

孔帕尼在激烈的2012年冠军争夺战1-0战胜竞争对手曼联的比赛中打进了唯一的一球，在他最后一场在伊蒂哈德球场对阵莱斯特城的比赛中，他攻入了令人难以置信的25码外的远射。

中卫：拉波尔特

这名法国后卫在曼城的时间还不到两年，但却给人留下了深刻的印象。

在最初拒绝转投伊蒂哈德后，他的能力和潜力促使瓜迪奥拉做出了一个罕见的180度大转弯，为一名曾经拒绝过他的球员做了第二次转会。

教练和球员都不后悔这个决定，他在瓜迪奥拉赢得联赛冠军的两个赛季中都发挥了关键作用。

曼城与拉波尔特的合同到2025年到期，他在俱乐部的未来将更加广阔。

唯一的问题是，法国国家队主教练迪迪埃·德尚最终会看到所有人看到的，并最终给他一个国家队出场机会吗?

左边卫：科拉罗夫

凭借他凶猛的左脚射门和在俱乐部圣诞视频中可疑的歌唱，亚历山大·科拉罗夫在伊蒂哈德的7年里成为了一个受人崇拜的人物。

在那段时间里，他为俱乐部出场247次，赢得了两个联赛冠军，两个联赛杯和一个足总杯。

科拉罗夫因为他更大的进球威胁得到了我们十年最佳阵容的认可，塞尔维亚人总共打进21次进球，并有37次助攻。

中场：费尔南迪尼奥

2013年，一些人曾质疑花3000万英镑(3800万美元)购买一名28岁的防守型中场是否明智。

尽管如此，费南迪尼奥的出色表现让曼城折服，而他加盟的决心也让曼城倍受鼓舞，这位巴西国脚放弃了顿涅茨克矿工欠他的400万英镑(500万美元)以促成这笔交易。

在佩莱格里尼手下，他是一名固定的先发球员，在中场提供了一个基础，他对比赛的解读对阻止反攻至关重要。

在瓜迪奥拉的带领下，他的比赛又向前迈进了一步。瓜迪奥拉赞扬了弗尔南迪尼奥的智慧，称他是世界上最好的三个控球中场之一。

中场：亚亚图雷

说服亚亚·图雷离开巴塞罗那转会到曼彻斯特是曼城的一个重要声明，他们得到了这名球员职业生涯中最好的几年。

在不到12个月的时间里，科特迪瓦人在足总杯决赛中攻入制胜一球，结束了俱乐部35年对奖杯的等待。

他的状态越来越好，他在2011-12赛季曼城第一个夺冠赛季中做出了重要贡献。

两年后，他又赢得了一个联赛冠军，成为英超联赛历史上继兰帕德之后第二位单赛季打进20球的中场球员。

当然也有争议。由于没有收到生日蛋糕，以及在公开向瓜迪奥拉道歉之前的三个月停赛，他们之间的争吵影响了他的逗留，但这也让图雷在伊蒂哈德的日子更加令人难忘。

中场：大卫·席尔瓦

可能是十年来最伟大的英超球员。

大卫·席尔瓦在2010年从巴伦西亚来到这里，但是在欧罗巴联赛资格赛中，他的首发表现平平，人们开始担心这位西班牙小个子能否在超级联赛中脱颖而出。

不到一个月，当曼城球迷意识到他们签下了一名多么不可思议的球员时，这些疑虑都烟消云散了。

席尔瓦在英格兰效力了10个赛季，他娴熟的球技、沉着的态度和远见为他赢得了“魔术师”的绰号。

从他的伟大来看，他不仅是与孔帕尼一起获得最多荣誉的球员，他还为不可思议的西班牙队出场了125次，赢得了一次世界杯和两次欧洲杯。

前锋：德布劳内

在2014年离开切尔西时，德布劳内并没有在英超留下什么印象，但两年后，他回到了英格兰，加盟曼城，成为一名完整的攻击型中场。

比利时人在英超联赛中完成50次助攻时，比历史上任何其他球员都要快，仅仅只要123场比赛，比之前的记录保持者梅苏特·厄齐尔少了18次。

他的传球集锦和任何前锋的进球集锦一样有趣，这也说明了为什么德布劳内是瓜迪奥拉的关键球员。

前锋：阿奎罗

2011年加盟曼城后，阿圭罗改写了曼城的进球纪录。

他已经成为俱乐部历史上的头号射手，平了阿兰·希勒11次英超帽子戏法的记录，现在是英格兰足球史上最伟大的非欧洲射手。

这一切都是基于他非凡的稳定性，在他的8个赛季中，有6个赛季的进球超过了20个。

但阿奎罗将永远被人们铭记，因为他创造了英超历史上最伟大的时刻。

那个赛季最后一天，他在伤停补时阶段戏剧性地进球帮助球队战胜了女王公园巡游者队，结束了俱乐部对冠军44年的等待，改变了俱乐部的历史。

前锋：斯特林

拉希姆·斯特林在2015年从利物浦转会而来的时候并没有给自己带来什么便利。

这名边锋最初在伊蒂哈德受到了批评，但他的进步速度是惊人的。

他的进球一直是人们抱怨的对象，但是现在的数据显示了他的进步，过去两个赛季，斯特林每个赛季都有超过20个进球。

这一显著而迅速的进步，加上他在反种族主义斗争中发挥的不可或缺的作用，使得他在上个赛季被评为足球作家协会的年度足球先生。

其他重要提名：

特维斯从曼城的竞争对手曼联转会而来，他在改变2012年联赛冠军争夺进程的过程中扮演了关键角色。

哲科也是一个前锋的有力竞争者，他代表俱乐部出场189次，攻入72球。

巴洛特利更经常因为他在场外的行为而登上新闻头条。在比赛中，他时而表现出色，时而表现令人沮丧，但也有一些值得注意的时刻，包括他为阿奎罗的致胜一球做出的传球。

在其他地方，巴里和德容是中场的无名英雄，而埃德森和贝尔纳多·席尔瓦如果在俱乐部呆的时间长一点的话，也会被考虑在内。