曼城前队长：热苏斯没有阿奎罗那样的锋线光环

理查德·邓恩认为蓝军在欧洲的注意力已经离开了足球，而伤病将继续在国内赛场上影响着他们。

阿奎罗因伤缺阵对曼城来说是一个明显的打击，理查德·邓恩说，加布里埃尔·苏斯虽然本身就是一名优秀的前锋，但他并没有一样的“光环”。

伤病问题在整个2019-20赛季都是蓝月亮的一个问题，瓜迪奥拉的队伍经常因此被削弱。

很多这样的问题都在后防线上出现了，英超冠军不得不发挥创造力，但现在他们的明星前锋在球场的另一端被击倒了。

曼城在深度上有足够的实力，在顶级人才上投入了大量资金，前队长邓恩相信他们可以在缺少关键球员的情况下继续前进。

他说：“曼城将会继续前进，我可以看到他们将会取得七、八连胜，他们会找回状态的。他们有他们的挫折，他们没有一个理想的赛季开始，但他们仍然在那里。”

“我能想象他们在接下来的几个月里把所有的注意力都放在英超联赛上，然后我们就能看到曼城的实力了。”

“他们上赛季做到了，圣诞节后连续赢了14场比赛，现在是他们在本赛季的热身期间，所以利物浦需要意识到这一点并做出反应。”

“他们缺少防守球员，但阿奎罗的受伤是个打击。虽然加布里埃尔·热苏斯很出色，但他在球队里并没有阿奎罗那样的光环。”

曼城在上个赛季取得历史性的三冠王之后，但在2019- 2020赛季中还没有达到他们的目标，邓恩承认还有一些问题需要解决。

他还认为，冠军联赛已经成为了一种干扰，俱乐部不顾一切地在国内的成功的基础上进行补充，期待在欧洲战场取得更多胜利。

邓恩补充道：“曼城也在丢球，没有赢得比赛，在冠军联赛中与亚特兰大和矿工打平看起来不太好。”

“我觉得作为一个俱乐部，他们觉得在冠军联赛的工作已经完成了，但还没有完全完成，曼城只是在欧洲战场上有点起色，但没有发挥出自己的水平。”

“你不可能在关闭后又期待着重新开启，足球在顶级赛事中不是这样运作的。你必须一直保持这样的节奏，你不能选择你决定参加的比赛。”

“在我看来，冠军联赛对曼城来说是一种分散注意力。球迷们似乎对此并不感兴趣，总的来说，他们似乎对小组赛阶段没有那么大的热情。”

“他们只有在淘汰赛阶段才会对俱乐部感兴趣，你只能在那个时候吸引他们的注意力。”

“曼城可能是带着‘我们在过去的四年中已经三次击败了他们，所以我们还会再次击败他们’的想法进入比赛的，但是如果你没有百分之百的状态，任何一支球队都有可能给你带来麻烦。至少曼城打进过16强。”

周二1-1战平顿涅茨克矿工队的曼城将在周六客场挑战纽卡斯尔的与英超比赛中重返赛场。