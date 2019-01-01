曼城前队长支持热苏斯证明自身价值：世界最佳

安迪·莫里森认为加布里埃尔·热苏斯已经“得到了一切”，他渴望看到这位前锋在阿奎罗缺席的情况下展示自己的能力。

曼城前队长安迪·莫里森表示，如果曼城中锋加布里埃尔·热苏斯继续保持目前的状态，他“将成为世界上最好的中锋之一”。

在接下来的几周内，由于主力前锋阿奎罗的大腿受伤，他将在伊提哈德球场拥有大量的比赛时间。

阿根廷人在周六曼城主场2-1战胜切尔西的下半场被迫离场，现在他可能会错过接下来对阵纽卡斯尔、伯恩利和曼联的比赛。

阿奎罗在2019- 2020赛季初再次成为曼城的最佳射手，12次出场9次进球。

他的状态使得热苏斯只能在英超联赛中首发四次，尽管22岁的他已经打进了三个球，但自从10月19日在塞尔赫斯特公园2-0战胜水晶宫后，他就再也没有进球过。

2016年，热苏斯以2700万英镑(3500万美元)的价格从帕尔梅拉斯来到曼彻斯特，开启了他令人印象深刻的职业生涯，但从那以后，他一直努力让自己成为瓜迪奥拉的常规球员。

然而，在1998年到2002年为曼城效力的莫里森仍然认为这位巴西国脚有潜力达到比赛的最高水平。

“我认为他可以成为世界上最好的球员之一，我真的这么认为。看看他的年龄，自从他加入以来，他的全面发挥都有所提高，我认为他已经具备了所有的条件。”

“他的工作效率提高了。我不认为他是一个只会打进伟大进球的射手，他是一个会打进很多球的射手。

“他怎么取得进球的真的不重要；他是天生的终结者，近距离的，他在禁区内非常犀利。”

“我无法想象他超过几个球员，然后像阿奎罗那样爆射进球门上角，但他依然进了很多球。”

“他很敏捷，很强壮，而且很有直觉。一切都在那里，他所拥有的比赛是一个伟大的机会。”

“他所拥有的是一种难以置信的内在信念。他认为他应该在队中，他认为他是联盟中最好的前锋，这证明了他的性格。”

“现在就看他怎么证明了。”

周二晚上，曼城在阿提哈德球场1-1战平，艰难晋级冠军联赛淘汰赛阶段。

他很可能会在周六对阵纽卡斯尔的比赛中的首发阵容中保留自己的位置，卫冕冠军必须赢下这场比赛，才能紧跟遥遥领先的英超领头羊利物浦。