曼城创纪录引进凯恩？留给这笔交易的时间不多了

瓜迪奥拉毫不掩饰他想签下这位热刺前锋的愿望，但是这支英超冠军球队还没有取得突破

哈里-凯恩似乎已经用尽了所有的策略，试图推动自己到曼城的转会，这是他迫切想要的结果。

他与热刺的合同还有3年，因此俱乐部不会被迫以低于1.6亿英镑的价格出售凯恩。

凯恩一开始就没有什么讨价还价的筹码，而且他所使用的伎俩似乎对热刺主席丹尼尔-列维的立场没有任何影响。

上个赛季结束时，凯恩似乎已经为自己的离队做好了准备，他在一次采访中明确表示，他想为一家能与他的雄心相匹配的俱乐部效力，去争夺最大的奖杯。同时，他也向热刺的高层私下传达了类似的信息。

经过上个赛季球队糟糕的表现后，凯恩被允许离队的“绅士协议”的被曝光。

凯恩已经错过了对阵曼城的联赛揭幕战以及对阵费雷拉的欧会杯资格赛及，但接下来球队即将前往客场挑战狼队，凯恩可能很快就不得不再次披上热刺球衣。

那么，曼城就处于一个尴尬的位置，转会窗口将在不到两周的时间内关闭，而俱乐部也没有接近他们的转会目标。

自从·阿圭罗离开后，曼城一直在寻找一名前锋。他们对哈兰德很感兴趣，但是多特蒙德拒绝让挪威人在这个夏天离开，而梅西，一个优秀的替代者，离开了巴塞罗那加盟了巴黎圣日耳曼，期间曼城没有采取任何行动来让这位阿根廷巨星与瓜迪奥拉再续前缘。

瓜迪奥拉在曼城对阵莱斯特城的社区盾比赛前说道：“梅西不在我们的考虑范围内。”

在同一个新闻发布会上，他证实了他对凯恩的兴趣——这是一个对瓜迪奥拉来说罕见的举动，因为曼城的转会都是由其他专职人员负责的。

瓜迪奥拉想要一名前锋，即使上赛季曼城在没有前锋的情况下取得了巨大的成功，当时阿圭罗因为伤病缺阵了很长一段时间，热苏斯也在门前苦苦挣扎。

英超冠军和欧冠决赛被许多人视为他作为教练最伟大的成就之一，但随着来自切尔西、利物浦和曼联的竞争加剧，他可能无法在本赛季做到这一点。

周日在托特纳姆热刺体育场0-1落败也证明了曼城需要一名门前终结者。

当然，凯恩的价格永远不会便宜，即使是在疫情影响下的市场中也一样。

经过一个拿到了英超金靴和英超助攻王的赛季之后，这位英格兰队长的身价比以往任何时候都要高。

曼城在过去曾放弃过一些交易，因为他们觉得这钱花得并不值，例如当曼联出价更高时，他们就放弃了桑切斯和弗雷德这样的目标。

但今年夏天，他们以1亿英镑签下了格拉利什，打破了队史转会费纪录，同时也打破了英国足坛转会费纪录。

人们一直认为，如果曼城想从热刺签下凯恩，那他们将不得不再次打破转会费纪录，而热刺是出了名的强硬谈判者。

然而，随着热刺的立场进一步硬化，任何潜在的交易都时间紧迫。

瓜迪奥拉喜欢思维敏捷、才华横溢的中场球员，他很高兴能将格拉利什带入到曼城这个让人垂涎的阵容中，这几乎是世界上任何俱乐部都羡慕的。

德布劳内的创造力、福登的活跃、京多安的狡猾和贝尔纳多-席尔瓦的活力，加上斯特林、马赫雷斯和热苏斯组成的锋线的流动性和灵活性，意味着曼城并不缺乏创造力。

事实上，曼城的计划是让贝尔纳多-席尔瓦离队，但没有人能买得起这位葡萄牙国脚，这意味着英超冠军可能在攻击型中场方面储备得非常充足，但缺少一个高产的射手。

一些曼城球迷也认为球队在另一个方面存在不足，比如在输给热刺的比赛中，本杰明-门迪在左后卫位置上表现不佳。

这名法国后卫在加盟曼城后一直很挣扎，他的成长受到了两次严重膝伤的阻碍，但这并不是曼城在这个夏天想要加强的位置。

津琴科被视作球队的主力左后卫，能踢多个位置的坎塞洛则被认为是一个很好的选择，门迪只处于第三顺位。

随着球员们恢复到最佳体能状况，曼城的实力将变得更加清晰，但对于一个如此昂贵的阵容来说，曼城现在看起来确实非常的不平衡。

格拉利什确实是一个令人激动的新球员，但如果曼城不能在转会窗口关闭前解决他们锋线上的最大缺点，那么签下格拉利什将会是一个令人觉得奇怪的举动。