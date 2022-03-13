曼城准备签下哈兰德 交易总价将超过1亿英镑

《每日邮报》表示，曼城已经准备好一份合同，将在今夏引进多特蒙德前锋哈兰德。

据报道，21岁的哈兰德合同中含有一条价值6300万英镑的解约金条款，可在今夏触发，所有欧洲大俱乐部都希望引进这位挪威超级射手。

曼城已经与哈兰德就个人待遇进行了谈判，消息称，蓝月亮现在有信心完成这笔交易。

《每日邮报》表示，这笔交易总价将超过1亿英镑，预计将得到曼城高层批准，这笔钱包含6300万英镑的解约金，以及给他经纪人拉伊奥拉的费用。

皇马据悉是曼城的主要竞争对手，不过邮报表示哈兰德最终会选择前往英格兰。据了解，转会费对曼城来说不是问题，他们已将哈兰德视作头号目标。

与此同时，《泰晤士报》也报道称曼城有信心签下哈兰德，他们表示曼城高层在二月份前往摩纳哥与拉伊奥拉会面，并谈论了潜在的转会，包括体育总监贝吉里斯坦和足球运营总监奥马尔-贝拉达都参加了这次会议。

报道还表示，曼城会告诉哈兰德在今夏加盟他们，并暂时无视皇马的关注，等到未来某个时候再去西班牙。

够力足球的曼城跟队记者乔纳森-史密斯评价道：“自从去年夏天错过凯恩之后，曼城就一直将哈兰德视作头号目标。”

“哈兰德的竞争很激烈，但这没有挫败曼城，与瓜迪奥拉合作被俱乐部视作一个重大卖点。”

“哈兰德的经纪人已和多支俱乐部谈过，但在皇马全力追求姆巴佩，巴萨出现财政危机的情况下，曼城已经领跑追逐战。”

“激活解约条款不是问题，但俱乐部需要谨慎处理球员的薪水要求，因为队内已有多名高薪球员。”

“但曼城正在尽力完成交易，瓜迪奥拉迫切希望得到一名中锋。”