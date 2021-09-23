曼城六大新人：瓜迪奥拉的青年军在联赛杯首秀中表现如何？

罗密欧-拉维亚、卢克-姆贝特和詹姆斯-麦克蒂只是英超冠军青年队的部分明星球员，他们在击败韦康比流浪者的比赛中发挥了自己的作用

面对着伤病危机，以及下周对切尔西、巴黎圣日耳曼和利物浦的三场恶战，瓜迪奥拉在对阵韦康比流浪者的联赛杯比赛中使用了大量青训营球员。

瓜帅本场比赛让5名年轻球员首发完成首秀，而第6名球员詹姆斯-麦克蒂则替补登场完成手续，最终英超冠军以6-1大胜对手。

这些年轻球员并没有让瓜迪奥拉失望，曼城正在挑战连续五个赛季夺得联赛杯冠军的纪录，并希望保持自2016年10月以来的联赛杯不败纪录。

瓜帅赛后说道：“这是我享受当主帅的其中一个夜晚，我们觉得自己有许多才华横溢的球员，我们可以依靠他们。”

“他们每天都和我们一起训练。他们不会做出不好的表情，他们不会让你在做决定时感到不舒服。他们只是渴望在足球世界有所作为。”

那么他们各自的情况如何呢？够力足球今天就来盘点一下这六位完成首秀的球员。

罗密欧-拉维亚

如果拉维亚在他的一线队首秀中感到紧张，那么这些紧张完全没有表现出来。

比赛刚开始10秒，在两名韦康比球员的施压下，这位比利时中场索要了皮球，并进行了一次整洁的传球，让曼城早早开始进攻。

这种基本的战术动作会让你联想到布斯克茨、拉姆、费尔南迪尼奥或瓜迪奥拉的任何防守中场，瓜迪奥拉把这个位置视为他体系的关键。

虽然这仅仅是一场对英甲对手的比赛，但这也说明了为什么曼城学院对这名在2020年夏天从安德莱赫特加盟的17岁球员如此兴奋。

拉维亚将防守和进攻联系在一起，并不害怕偶尔的战术犯规，尽管第40分钟的黄牌表明他仍然可以从他的导师费尔南迪尼奥那里学到一些技巧。

约书亚-威尔逊-埃斯布兰德

18岁的左后卫威尔逊-埃斯布兰德整个晚上更多地专注于进攻而不是防守，他展示了自己在前场的威胁。

在与斯特林的联动中，埃斯布兰德往韦康比流浪者的防线内送出了两个漂亮的传球，帮助斯特林制造杀机，同时自己也进行了几次重叠的跑动。

在中场休息前比分还是1-1的情况下，埃斯布兰德创造了第二个进球。首先他面对防守球员杰森-麦卡锡，然后过掉对手，并送出一记完美的传中，马赫雷斯将球打入球门。

他在第72分钟被替补换下，他赢得了伊蒂哈德球场球迷的起立鼓掌和瓜迪奥拉的拥抱。

芬利-伯恩斯

无论伯恩斯未来会发生什么，这位中后卫都不太可能再遇到像阿金芬瓦这样的前锋了。

体重100公斤的阿金芬瓦由于其巨大的身体力量和粗犷的风格，即使是更有经验的中后卫也无法与他对位。

从曼城的角度来看，早期的迹象令人担忧，阿金芬瓦早早赢得了一次犯规，创造了一个危险的任意球，不久之后还迫使伯恩斯犯了一个错误，并帮助韦康比流浪者取得了进球。

但18岁的伯恩斯很快就稳下脚步，学会了如何与对手交手，知道什么时候该回撤。

当阿基芬瓦在第65分钟被替换下场时，伯恩斯可能会对他们的决斗结果感到满意。

卢克-姆贝特

瓜迪奥拉在过去的12个月里提到了中后卫姆贝特的潜力，而这位18岁球员的一线队处子秀只会增加人们对他的关注。

在客队一开始的出色表现后，曼城的四名后卫找回了冷静，并很少再受到威胁。

姆贝特在后防线上起到了安抚队友的作用，他占据了有利的防守位置，迅速扼杀了任何反击的可能性。

也许更让人印象深刻的是他在控球时的自信，在传球给队友之前，他不止一次大胆地走出防守区域。

CJ-伊根-莱利

也许这是曼城六位新人之中最低调的处子秀，但后卫伊根-莱利几乎没出什么差错。

这位出生于曼彻斯特的英格兰U18国脚在曼城控球时表现出色。

不幸的是，他没有得到助攻，他将球传给了菲尔·福登，福登随即扑向门将大卫-斯托克代尔的怀抱。

几秒钟后，伊根-莱利立即疯狂回追，成为回追距离最远的球员，以确保曼城没有遭到反击的威胁。

詹姆斯-麦克蒂

在第72分钟替补出场后，被称为萨尔福德席尔瓦的麦克蒂仍然有时间展示他的进攻能力，那个时候韦康比流浪者已经开始屈服。

本赛季，18岁的麦克蒂在俱乐部和国家队的8场比赛中打入13粒进球，贡献3次助攻，他在进攻端是一个巨大的威胁。

尽管他上场后在左后卫位置待了一段时间，但他几乎用一个漂亮的传球为帕尔默创造了一个进球，但19岁的帕尔默并没有成功破门。