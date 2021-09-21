曼城伤兵满营 瓜帅将在联赛杯中使用青训营球员

曼城的青训学院球星们将获得一线队的机会，瓜迪奥拉的目标是连续五个赛季获得联赛杯冠军

由于曼城的伤病危机，瓜迪奥拉将在与英甲球队韦康比流浪者的比赛中使用青训营的年轻球员。

曼城的目标是连续5个赛季举起联赛杯冠军，他们上一次在联赛杯输球已经是在2016年10月的事。

然而，斯通斯、拉波尔特、罗德里、津琴科和斯特芬都缺席了周六0-0战平南安普顿的比赛，瓜迪奥拉将让一线队的许多球员休息，因为联赛杯之后他们将迎来与切尔西、巴黎圣日耳曼和利物浦的恶战。

瓜迪奥拉在联赛杯第三轮比赛前表示：“我没有任何选择，我们将用一些年轻球员，一些一线队球员，但有些人将为我们即将到来的比赛休息。”

“青训学院的一些球员将参加比赛，因为斯通斯、拉波尔特、罗德里和津琴科都受伤了。迪亚斯和坎塞洛打满了所有的比赛，我认为他们不可能在这场比赛中上场。我们将会看看情况如何。”

“我们没有四五天的准备时间，我们只有三天的时间来挑选合适的人选。这对青训营来说是一个机会，这就是他们在那里的原因。”

高评价的中场球员科尔-帕尔默在本赛季早些时候5-0战胜诺维奇的比赛中完成了他的英超处子秀，预计他将首发出场。

在拉波尔特和斯通斯受伤，迪亚斯可能会休息的情况下，中后卫卢克-姆贝特-塔布可能会在他18岁生日的三天后首次亮相一线队。

由于罗德里受伤，而费尔南迪尼奥可能轮休，比利时中场罗密欧-拉维亚也可能首次首发。

英格兰U18岁国脚威尔逊-埃斯布兰德在对阵南安普顿的比赛中也坐在替补席上，上赛季在同一阶段为曼城进球的前锋德拉普在伤愈后也可以上场。

迪亚斯，坎塞洛和格拉利什在曼城新赛季头六场英超和欧冠比赛中全部首发，他们很可能在三场重要的比赛之前得到休息。

这可能会给菲尔-福登一个机会，新赛季到目前为止，他只替补出场了两次。

斯特林在对阵南安普顿的比赛中以中锋的身份第二次首发，虽然曼城打了一场平局，但瓜迪奥拉对他的跑动印象深刻。

瓜帅说道：“他在跑动方面非常活跃，但足球很大程度上取决于我们在这个过程中做得有多好，当这发生时，我们的前锋和边锋踢得更好，我们的攻击型中场踢得更好。”

“我们有点挣扎，这就是为什么他拿不到很多球的原因，但他总是很有威胁，并且准备好了去尝试。”