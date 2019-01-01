曼城中卫：红军让争冠刺激 我们的老大哥都有经验

约翰·斯通斯警告利物浦，冠军争夺战的压力让瓜迪奥拉的球队发挥出了最好的水平。

曼城后卫约翰·斯通斯表示，英超卫冕冠军的老队长孔帕尼、阿圭罗和大卫·席尔瓦正在带领他们克服俱乐部可能面临的最大障碍。

面对来自利物浦的激烈竞争，曼城已经取得12连胜，在过去的20场联赛中赢得19场——今年的亚军看来将会以九十多个积分创造历史。

斯通斯表示，处于领跑位置并接近两连冠是一个梦想，这场激烈的冠军争夺战“很刺激”。

上周日，曼城1-0险胜伯恩利，在和利物浦各自还有两场比赛的情况下再次登顶。斯通斯赛后说道：“顶住压力排在榜首很重要，我们要保持这种势头。克服这些障碍真的很特别，我们在赛后感到如释重负。这取决于男孩们——我们将参加这些重大比赛，每个人都期待着他们。我们会很高兴越过终点线的。这是一个不同的场景，因为上赛季联赛已经结束了。这是一个奇怪的情况，因为我们中的一些人以前从未经历过这种情况。我认为孔帕尼说过，现在是你作为一名球员发挥最好的时候。他，大卫(席尔瓦)，塞尔吉奥(阿圭罗)和其他几个人都有过类似的经历，所以他们知道这种感觉。如何从中得到最好的。我们必须以这些为指导，试着接受一切。它让一切都令人兴奋，让每个人都保持警觉。如果你问我是否更愿意像上赛季那样夺冠(曼城比曼联多得19分)，我会说是的。但这是我们所处的处境，也是我们真正享受的处境，我们试着顺其自然，接受一切，继续好好表现。”

曼城的状态是出色的，但他们只是领先于克洛普的球队一分。

斯通斯补充道：“这让我们更加渴望继续胜利，继续施压，继续战斗，全力以赴。成为其中的一员很令人兴奋。”

“在我们的更衣室里，没有人会轻视最后两场比赛(主场对阵莱斯特城，客场对阵布莱顿)，并说这会是一场轻松的胜利。英超的20支球队，没有一支会给你带来轻松的比赛。我们不想让它从我们自己的手中溜走。这是这个赛季的关键时刻，要么干，要么死。”