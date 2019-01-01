曼城中卫危机 费尔南迪尼奥心甘情愿来担当

在英超战胜布莱顿的比赛中，瓜迪奥拉眼睁睁地看着他的首选中后卫被担架抬下场，巴西人顶替了他的位置。

在上周六4:0战胜布莱顿的比赛中，拉波特被担架抬下场。费尔南蒂尼奥说，他已经准备好顶替拉波特出任曼城的中后卫。

在今夏孔帕尼离开后，曼城的后防线显得人手不足，只有斯通和奥塔曼迪是一线队中唯一的中卫。

这是他本赛季的第一次出场，在对阵海鸥队的比赛中，费尔南蒂尼奥作为中卫出场——他以前也担任过这个角色。随着罗德里很快适应了英超的生活，巴西人将在很长一段时间内出现在球队的后防线上，替代他受伤的队友。

“这当然不好，”他在接受曼城网站采访时表示。“我们会看到关于他的消息，我们希望他能尽快康复，因为他对我们来说是一个重要的球员。这并不是我想要参与比赛的方式，但在足球中，这些事情是可以发生的。”

“不管主教练需要什么，我都准备好了。这是一个不同的位置，一个不同的角色，我们会看到的。为下一场比赛做准备，我将一如既往地尽我最大的努力。”

“我们将努力解决这个问题，而不是放弃我们今天失去的机会。为了接下来的比赛，为了本赛季剩下的比赛。这样很好，很棒。”

费尔南蒂尼奥已经习惯了瓜迪奥拉的轮换，他曾经是一名非常有能力的中卫。上个赛季，他在主场对阵阿森纳的比赛中出场，帮助曼城3-1战胜了阿森纳。自从夏季休假归来后，他一直在这个位置上训练。

虽然费尔南蒂尼奥可能不是最高的球员，但他在中场位置的替代者罗德里为球队提供了巴西人所缺少的身高。

不管怎样，拉波尔特的受伤对球队来说是一个尴尬的时刻。在上赛季除了三场联赛和欧冠比赛外的所有比赛中首发之后，这位法国人将会非常怀念他在法国国家队处子秀。

国际比赛日之后，在欧洲赛场和卡巴杯的比赛开始之前，曼城将回到联赛对阵诺维奇。

瓜迪奥拉将寻找一种方法来保持他的球队的活力，包括冠军联赛小组赛对顿涅茨克矿工队和萨格勒布迪纳摩队的比赛。