曼城中前场三人组复出 德尔福：榜首迟早抢回

英格兰国脚相信卫冕冠军将从输给水晶宫的失利中恢复过来，因为现在他们有了一支完全健康的球队。

据德尔夫表示，回归曼城的球星可以帮助瓜迪奥拉的球队从2:3输给水晶宫的失利中恢复过来。

周六，曼城在伊蒂哈德球场遭遇惨败，汤森一脚令人震惊的进球保证了水晶宫的胜利。这场败局使他们落后英超领头羊利物浦4分，而托特纳姆热刺在周日战胜埃弗顿之后也与卫冕冠军的差距缩小到2分。

这是曼城三场联赛中的第二场失利，使得卫冕冠军的夺冠之路岌岌可危，1月份造访利物浦时的那场对决就显得至关重要。

对阵水晶宫的比赛也有一些积极的方面，阿奎罗、马赫雷斯和德布劳内在伤愈归队后得到了更多的上场时间。

德尔夫相信这三人将会在圣诞节对阵莱斯特城和南安普顿的比赛中为球队提供新的动力。

“不要沉湎于过去，而要活在当下，这很重要。”英格兰中场球员说。

“这场比赛已经结束了，现在是下一场比赛了。是时候再去拿下三分了。”

他补充道：“当你拥有一支完全健康的球队时，肯定是有益处。球员们开始对场上位置的互相竞争，这也是健康的。”

“但是我们有足够的球员去赢得任何一场比赛，不管有没有人受伤。每个人都明白自己的角色和球队的体系，上一场比赛我们只是没有很走运。”

“我们会继续努力，然后专注于下一场比赛。”