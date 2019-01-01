更早登陆法甲 桑切斯：2018年大巴黎就想要我

与里尔签了4年合同的桑切斯上周五在法甲2-1战胜蒙彼利埃的比赛中打进了他在俱乐部的第一个进球。

里尔中场组织者雷纳托·桑切斯声称，他在2018年几乎转会到了法甲劲敌巴黎圣日耳曼。

这位葡萄牙国脚在8月份以2500万欧元的俱乐部纪录从拜仁慕尼黑转会加盟里尔。

然而，这名22岁的球员透露，如果拜仁在前一年愿意把他卖给巴黎圣日耳曼，他会更早地在法国踢球。

“我确实收到了巴黎圣日耳曼的正式邀请，”桑切斯说。

“但是我的俱乐部和我的前教练尼科·科瓦奇不想让我离开。”

与里尔签了4年的合同桑切斯，上周五在法甲2-1战胜蒙彼利埃的比赛中打进了他在俱乐部的第一个进球。

在2016年7月从本菲卡加盟拜仁后，22岁的他很难进入一线队。

德国冠军打消了来自曼联的兴趣，得到了这名出生在阿玛多拉的球星，但是在他来到拜仁一年多之后，他就被租借到了威尔士的斯旺西城。

拜仁主席鲁梅尼格在7月份确认了这名葡萄牙人转会到法甲的消息时表示:“桑切斯向我们提出了转会申请，因为他想加入一家他能经常踢球的俱乐部。”

“不幸的是，在拜仁我们不能保证他能做到这一点。比赛对他来说很重要，因为他想在2020年欧洲杯上留在葡萄牙国家队。”

“我要感谢雷纳托取得的成就，并代表拜仁祝愿他未来一切顺利。”

尽管桑切斯成为首位在21岁以下获得欧洲最佳球员金童奖的葡萄牙球员，但他在德国的表现并不理想，在他的第一个赛季里，他一球未进，也没有助攻。

他在斯旺西租借了一个赛季，并进入了英超联赛，也并没有激发人们对他的信心。