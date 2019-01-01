更接近阿扎尔 八千万佩佩将是阿森纳的明星

在法甲度过了一个火热的赛季后，这位象牙海岸的国脚在酋长球场拥有了成为一名巨星的一切。

多年来，里尔已经向英超输送了一系列球员，但没有一名球员的转会费接近8000万欧元(7200万英镑/ 8900万美元)，而阿森纳为了得到前锋尼古拉斯·佩佩(Nicolas Pepe)的加盟，准备慷慨解囊。

当然，枪手以前也和里尔俱乐部有过交易，特别是2010-11赛季赢得法甲冠军的热尔维尼奥。如果说科特迪瓦人在英超联赛中表现不佳，在46场比赛中打入了令人失望的9球，那么他在法国老队友伊甸·阿扎尔在切尔西的表现则更为出色。

尽管转会市场上诸多球队对他的追逐，外加高昂的转会费以及被吹捧为“新亨利”的事实给人们带来了巨大的期望，佩佩已经具备了追随哈扎德脚步成为英格兰球星的所有条件。

即使的未来在二月的谈话中并不清楚球员的未来，里尔主帅加蒂埃似乎暗示阿森纳将是这位科特迪瓦球星的最佳选择。

“我们还没谈过这个问题，但我看到他去了一家全队都穿红色球衣的俱乐部，而且喜欢让他们的边路球员用他们更强壮的脚往内线传球，”加蒂埃说，他的洞察力和他的管理能力一样强大。

作为右边锋，左脚球员佩佩上赛季在法甲联赛中攻入22球，并有11次助攻。相比之下，在2018-19赛季的欧洲五大联赛中，只有11名球员在这两个领域的数据都达到了两位数。

与此同时，只有梅西(49次)、姆巴佩(40次)和夸利亚雷拉(34次)这三名球员在本赛季直接参与了更多的联赛进球。

回顾阿扎尔在法国最好的一年——2011-12赛季，在夺冠一年后——他打入了20个进球和15次助攻。比利时人当时只有21岁，但是佩佩在5月29日才满24岁。就像阿扎尔一样，他有很大的提升空间，转会到英格兰将帮助他实现自己的潜力。

事实上，专攻法国足球的经纪人奥斯卡•达米亚尼(Oscar Damiani)并不羞于为他的客户说话。

“他可以达到最高水平。”他告诉米兰体育报，当时佩佩很有可能前往那不勒斯。“他是一个伟大的前锋，技术和速度都很好。”

“他擅长反击，能够长距离加速。他打边路，能直奔球门，可以打进很多球，送出很多助攻。但他有点孤军奋战，战术上也有点粗糙。”

前切尔西主教练穆里尼奥可以算是佩佩的球迷之一，而巴黎圣日耳曼主教练托马斯·图赫尔在本赛季早些时候也表示了对这位边锋很感兴趣，他说他“明天就可以为他们踢球”，这就是他的实力。

另一位在顶级联赛中有着悠久而辉煌的职业生涯的球员，俱乐部队友何塞·方特——效力于南安普顿和西汉姆的150多场英超联赛的老将，同时也是葡萄牙的欧洲杯冠军，他认为佩佩可以和最好的球员一起踢球。

“他可以为皇家马德里，巴萨踢球——任何一支球队踢球。”这位中后卫在10月份告诉RMC。

“但是他必须继续渴望学习，脚踏实地，每天继续工作，不断进步。这是他达到并保持高水平发挥的唯一途径。但很明显，他很有天赋。”

这一点在上个赛季表现得很明显，他带领里尔出人意料地在法甲联赛中获得亚军，在一年前的降级风波后，他的表现一直在积分榜上名列前茅。

他的身体素质也没有下降，令人鼓舞的是，虽然阿森纳刚刚看到拉卡泽特在与里昂的季前赛中一瘸一瘸的下场，但没有迹象表明他有任何身体上的弱点。

当他最终来到英格兰的时候，另一项能帮助他适应的资产是他强大的心态。

虽然热尔维尼奥在这方面表现出了弱势，但没有迹象表明佩佩会在压力下退缩。在经历了职业生涯中的困难时期之后，他意识到自己需要工作，也意识到自己还没有完成工作。

“就效率而言，我正处于一个非常大的进步中，处于一个非常好的水平。但我认为我可以做得更好。”他去年9月向《队报》解释道。

当然，当时人们对他的能力仍有一些怀疑。

他在里尔的第一个赛季好坏参半，最初在马塞洛·贝尔萨的指导下苦苦挣扎，然后在加蒂埃的带领下表现出色。在圣艾蒂安球场，奥巴梅扬在门前的表现得益于练对他的重要影响，现在，在佩佩身上也有了类似的魔力。

作为一名严谨的教练，加蒂埃还试图培养球员的防守效率和位置感，这些方面还需要进一步完善——佩佩已经在安热尔迈出了职业比赛的第一步，他已经做好了跨越英吉利海峡的准备。

年复一年，他在各个方面都有进步，但这将是他迄今为止最大的考验。

尽管如此，佩佩已经做好了迎接挑战的准备，阿森纳球迷对他在酋长球场的未来充满期待。