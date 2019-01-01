“更强一方”爆冷出局 本戴就失利向所有人致歉

热刺在卡拉宝杯中4-3不敌英乙球队科尔切斯特联队，这样的结果显然让所有人都难以接受。

上赛季在欧洲赛场仅仅输给利物浦的英超劲旅热刺，却在卡拉宝杯中倒在了英乙球队科尔切斯特联队的脚下。双方常规时间内均未能取得进球，最终科尔切斯特联队点球4-3淘汰了波切蒂诺的球队。而加上这场比赛，北伦敦球队过去三场比赛都未尝胜利。

赛后接受采访时，威尔士后卫本戴难掩失望，他认为热刺必须证明自己的价值。

本戴告诉《标准晚报》：“这太糟糕了。这本来是一个争取奖杯的好机会，但我们一开始就输了。”

“赛后，主帅什么话都不用说。更衣室里，我们都和他一样失望。我们让他失望了，我们让俱乐部失望了。”

“我们应该赢得这些比赛，我们应该证明我们是更出色的一方。现在的感觉真的很糟糕。”

“我们必须向我们的球迷道歉，我们让他们失望了。他们跟随我们四处征战，他们都是一流的。我们需要所有人站在我们身后，来帮助我们度过这段艰难岁月。”

“我没有不尊重科尔切斯特联的意思，但我们应该去往那里，证明我们比他们强大，并且赢得比赛。我们需要反思，然后再次上路。”

“这是我们学习的一个巨大契机，我们必须通过自身长期的不懈努力，确保这样的情况以后不会再次发生。”

周末，热刺还需要在英超中迎战南安普顿。本戴继续说道：“这对我们来说是一场大战。我们需要找回胜利的感觉，因为我们很长一段时间都是这样丢掉比赛的。”