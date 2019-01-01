曲线建功 谢尔维：我在利物浦现在该是个英雄

这位在安菲尔德效力了三年的纽卡斯尔中场，帮助他的球队2-2战平了卫冕冠军。

琼乔·谢尔维说他“现在可能是利物浦的英雄”，他在纽卡斯尔2-2战平曼城的比赛中打进一球，这对他的前东家意义重大。

这位喜鹊中场球员在2010年到2013年间在安菲尔德度过了三年。他为红军出场69次，但未能在默西塞德发挥出自己的潜力。

谢尔维在纽卡斯尔也经历了类似的挣扎，但是在周六对阵曼城的比赛中，他在主场扳平了比分。

他的超级进球也会在安菲尔德受到欢迎，这位27岁的球员在接受英国BT体育采访时谈到了他对卫冕冠军的努力：“我们认为我们应该得一分。他们控球很好，但这是我们应得的。我们需要在周一之后恢复过来，但是我们表现出了我们的性格和精神。

“我现在可能是利物浦的英雄，但严肃地说，我们需要尽可能多的积分，我们需要在积分榜上继续前进。”

纽卡斯尔在周一0-2输给阿斯顿维拉的比赛后，最近的复苏陷入了停顿，他们更关心的是联赛另一端的事情。

然而，谢尔维看到了很多乐观的理由，他向BBC谈到他们对阵曼城的表现：“我们今天踢得很努力，每个人都投入了110%。当我们控球的时候，我们做得很好，我们今天的防守很好，你可以看到防守者们把他们的身体放在了线上。”

“我们这周做了很多奔跑，但在球场上，我们唯一被击败的时候是其他球队比我们更努力的时候。当然，这是不可能发生的，如果我们觉得我们比其他球队跑得更多，我们在比赛中总是有机会的。”

纽卡斯尔在对曼城的比赛中得到了一分，瓜迪奥拉的球队还没有达到他们最好的水平。

谢尔维确信喜鹊从比赛中得到了一些东西，他在禁区外弧线球破门得分。

“我看到他们收得很深，我让阿特苏把球切回给我，球总是飘离守门员。”谢尔维谈到他的进球：“我知道我能做到，我在训练中经常这样做，但在比赛中这样做很重要，这为我们赢得了一分。”