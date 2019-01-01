曝比埃拉将重返西乙母队 恢复+找状态再回国安

有消息称，国安外援比埃拉基本确定以租借形式加盟老东家拉斯帕尔马斯，租借期至明年1月份。

在8月23日完成了与北京国安到2021年年底的续约之后，西班牙《阿斯报》对外发文确认比埃拉将以租借的身份加盟老东家拉斯帕尔马斯。此前，比埃拉因为肋骨骨折，在中超二次转会期间被迫取消报名，确定在联赛后半段将无法为国安出战。也正是在比埃拉伤停期间，国安遭遇了各项赛事的3连败，夺冠势头急转直下。

比埃拉的职业生涯正是开始于拉斯帕尓马斯，2018年2月，比埃拉转会到北京国安，并成为国安队的主力外援之一，与奥古斯托组成的锋线让国安一度所向披靡。

在2018赛季足协杯决赛第二回合的比赛中，比埃拉曾为国安攻入重要一球，帮助国安时隔15年后再次夺取足协杯冠军。此次比埃拉因伤被租借西乙，对于国安而言，也是无奈之举。拉斯帕尓马斯主席拉米雷斯表示，在收到北京国安签署的合同之后，比埃拉就将于本周五或六正式参加球队的训练。双方将达成为期4个月的租借协议。

国安的此次操作在球迷群体中也产生了不同的声音，有人认为租借无可厚非，比埃拉将有更大可能性满血回归。而另一部分球迷则感叹国安再次被感情冲昏头脑，若比埃拉在西乙比赛中受伤，将严重影响球队下赛季备战。