暗讽穆氏球风？博格巴：曼联正享受攻势足球

博格巴表示，自从索尔斯克亚接手曼联后，球员们能够在比赛中充分展现自己，享受足球。

索尔斯克亚担任曼联临时主帅后，法国球星博格巴在三场比赛中已经打入4粒进球，送出3次助攻。在曼联4比1大胜伯恩茅斯的比赛中，他完成梅开二度，出色的状态似乎昭示着他已经把前任曼联主帅穆里尼奥带来的阴影完全抛在了脑后。

当被问及球队在临时主帅索尔斯克亚的带领下发生了什么改变时，博格巴告诉《天空体育》：“或许是我们踢得更加放松，我们终于认识到自己是曼联，我们需要保持在联赛顶级队伍中。”

“比赛中的表现都是球员们的直接反应，每个人都在享受自己的比赛，而这正是我们所需要的。球队需要享受自己的足球，每个人都团结合作，为彼此贡献力量，就这么简单。这一切在比赛中带给我们完美的结果。”

索尔斯克亚接手曼联的三场比赛中，球队一共打入12粒进球，几乎是曼联赛季至今在联赛中进球数的三分之一，并且还是三战全胜。

穆里尼奥执教曼联期间，他们保守沉闷的战术风格一直为外界所诟病。博格巴在采访中也透露了索尔斯克亚带来的改变。

“这是不一样的，在前任主帅的带领下我们也可以赢得比赛，所以这是完全不同的足球风格。现在我们攻击性更强，在比赛中可以创造出更多机会，我们会努力保持这样的足球风格。”

“关键是我们想要什么样的比赛，我们想要不断进攻。主帅崇尚进攻，而这正是我们在做的。”