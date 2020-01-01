暗讽曼城 穆帅：不尊重财政公平政策的俱乐部才能签下他

这位热刺主帅又一次暗中嘲讽热刺，他表示梅西只可能加盟一支不尊重财政公平的球队。

穆里尼奥对曼城进行了微妙的嘲讽，坚称托特纳姆热刺不可能签下梅西，因为这家俱乐部“尊重财政公平”。

上个月，梅西在经历了灾难性的2019-20赛季后，向诺坎普递交了一份正式转会申请，这使他成为了全世界的新闻头条。

阿根廷人试图激活合同中的跳出条款，这将允许他在任何赛季结束后自由转会离开巴萨，但是俱乐部在西甲的支持下成功阻止了他的离开。

其他球队

这名33岁的老将曾与曼城紧密联系在一起，但在上周够力足球的全球独家采访中证实，他同意在加泰罗尼亚至少再呆一年，以避免与自己深爱的俱乐部产生旷日持久的法律纠纷。

曼城是世界上为数不多的有财力买下梅西的俱乐部之一，然而在今年年初，由于涉嫌违反FFP规定，他们被欧足联处以欧冠禁赛两年。

不过这项决定最终在体育仲裁法庭的裁决下被推翻，包括英超在内的诸多俱乐部和教练都表达了自己对这一判决的不满，其中就包括穆里尼奥。

葡萄牙人当时表示:“在这种情况下，这是一个不光彩的决定，因为曼城如果没有犯过错，就不会被罚1000万英镑。”

“如果你无罪，就不应该罚款。如果他们是有罪的，那么这个决定就是一种耻辱，他们应该被禁止参加欧战。”

在一段宣传视频中，穆里尼奥忍不住又一次对蓝月亮进行了一番挖苦，他坚持说尽管梅西可能会离队，到热刺不会打破任何规则而引进他。

当被问及是否会签下这位巴萨超级巨星时，57岁的他表示:“在Top Elven游戏中吗？现实中不可能的，热刺不会签他，这种事只会在Top Elven中发生。”

“托特纳姆热刺遵守财政公平法案。”

“梅西只可能加盟一支不遵守财政公平法案的球队，所以那肯定不会是热刺。”