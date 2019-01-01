暗示退役 C罗：也许明年我就离开职业生涯

葡萄牙前锋还不确定他什么时候会停止比赛，但他说最早可能在明年。

尤文图斯超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多仍然不确定他什么时候会退役，他说最早可能在明年，或者他可以踢到40多岁。

34岁的罗纳尔多在去年加盟老妇人后继续着自己的球星之路，在43场比赛中打进28球，帮助意大利豪门在2018-19赛季再次获得意甲冠军。

这位五次金球奖得主还不确定什么时候会退役，尽管他暗示离退役可能不远了。

“我不这么认为。”罗纳尔多周二告诉TVI：“也许明年我可以离开我的职业生涯……但我也可以打到40或41岁。我不知道。我总是说享受当下。这份礼物太棒了，我必须继续享受它。”

除了无数的个人荣誉，罗纳尔多还获得了创纪录的五次欧洲冠军联赛冠军(皇马四次，曼联一次)，三次英超冠军，两次西甲冠军，一次意甲冠军。

罗纳尔多想要创造历史，他的动力似乎来自于创造纪录。

“有哪个足球运动员的纪录比我还多吗?”他问道：“我不认为有哪个球员的纪录比我还多。”

他的队友萨米·赫迪拉将这位前锋在足球界的地位比作其他体育领域的超级明星，以及意大利传奇门将吉安路易吉·布冯的职业道德。

“罗纳尔多是所有运动员的榜样，就像篮球场上的勒布朗·詹姆斯和美式足球场上的汤姆·布拉迪，”赫迪拉告诉Kicker：“或者像布冯一样。当男孩们看到41岁的吉吉举重45分钟时，他们明白了他对这项运动的热爱，只能想，‘我也能做到’。对年轻球员来说，年长球员是一个很好的激励因素。”