暗示转会AC米兰？托雷拉：我更喜欢住在意大利

乌拉圭国脚表示，语言障碍和伦敦的天气是他难以在英国定居的原因。

阿森纳中场卢卡斯·托雷拉承认他很难适应在英格兰的生活，这使得关于他转会AC米兰的报道更加频繁。

托雷拉在2018年夏天从桑普多利亚加盟枪手，在他的英超处子秀中给人留下了深刻的印象，在各项比赛中出场50次。

尽管如此，有传言说米兰对这位乌拉圭国脚很感兴趣，因为他们在主教练加图索离开后将开始重建。

这名23岁的球员暗示，他并不反对回到意甲，因为他很难适应在伦敦的生活，尤其是语言障碍。

他在新闻发布会上说：“我不知道是否有很多事情是我喜欢的，因为我觉得我更喜欢住在意大利。伦敦是一个完全不同的世界。英国是一个非常大的国家。”

“我在语言、与队友和队友之间的沟通上都有困难。在某些时候，你无法进行任何对话，这是非常艰难的，这也是最重要的部分。”

托雷拉还表示，在从意大利西北部转会北伦敦后，英格兰缺少阳光的气候也没有起到积极作用。

不过，他也承认，他相信自己可以适应这里的气候，这表明他还没有考虑离开阿森纳。

“天气也很糟糕，”托雷拉补充道。他说:“早上出去的时候天很阴，训练结束后回来的时候天还是阴的。”

“我想念太阳。大多数南美人习惯了晴天。但我想随着时间的流逝我会习惯的。”

托雷拉目前正准备代表乌拉圭参加即将在巴西举行的美洲杯。

奥斯卡·塔瓦雷斯的球队上一次赢得冠军是在2011年，而在12个月前进入世界杯四分之一决赛后，他们成为2019年美洲杯的热门球队之一。

在周日对阵厄瓜多尔的揭幕战中，苏亚雷斯和卡瓦尼继续领衔锋线，而迭戈·戈丁继续带领后防线。