暗示要离开曼城后 斯特林的下一步该怎么办？

这位英格兰国脚表示，他会考虑离开英超冠军球队，争取更多的比赛时间，但他的选择余地不大

尽管在过去的一个多月里一直有传言和反传言，斯特林在周四明确表示，如果其他球队能提供更多上场时间，他将考虑离开曼城。

斯特林在纽约举行的《金融时报》美国体育商业峰会上接受采访时表示：“如果可以选择去其他地方踢更多比赛，我将持开放态度。足球对我来说是最重要的。”

这位26岁的球员自2015年与利物浦分道扬镳后，在曼城取得了巨大成功，赢得了一系列冠军奖杯，包括三次英超冠军和2019年的年度足球先生。

但在过去的12个月里，情况变得不那么顺利了。福登的崛起以及格拉利什的加盟，使得斯特林的主力位置不再有保障。

斯特林的实力是毋庸置疑的。尽管在上赛季曼城的大部分的比赛中枯坐板凳，但他在夏天的欧洲冠军杯上为英格兰队表现出色，如果索斯盖特的球队在欧洲杯决赛中击败意大利，他本有机会获得欧洲杯最佳球员的称号。

尽管如此，他在曼城的麻烦仍然挥之不去。到目前为止，斯特林在曼城的10场英超和欧冠比赛中首发不到一半，而且只有一个进球——对阵垫底的诺维奇打入的。

曼城缺少一名真正的前锋，瓜迪奥拉不得不想出不同的方法来培养他的进攻天才们，这让斯特林比大多数人都要受罪。

这使得斯特林经常被当作伪九号使用，这个角色似乎与他来到曼城后学会的技能不相符。

作为一名边锋，他常常从边路内切受益，这经常导致他近距离接球，他也为其他人提供了无数的机会。

斯特林这些标志性的进球仍然存在，但不再像阿圭罗或热苏斯领衔锋线时那样无处不在，热苏斯现在主要出现在右路。

斯特林对比赛的影响——也许还有他的信心——已经减弱了，这导致他经常被放在替补席上。

这名球员和瓜迪奥拉之间没有任何争吵的迹象，他们被拍到在周六战胜伯恩利的赛前训练中有说有笑。

同时，斯特林的话并不意味着他一定会离开俱乐部，他的沮丧在某种程度上是可以理解的——一个顶级球员应该经常在最高水平上踢球。

瓜迪奥拉试图淡化斯特林的言论，但他在回应中明确表示，球员需要用球场上的表现争取自己的位置，而不是抱怨。

瓜帅说道：“当你有机会上场的时候，展示给我看，展示你自己，让全世界知道我没有选择你是多么错误，然后你就对了，你明天必须上场。”

“用表现说话，这是球场上最重要的东西。我曾执教过许多令人难以置信的顶级球员，他们从来没有对我抱怨过——用场上的表现告诉我，我没有选择你是多么错误。”

“他们需要向我展示他们有多优秀，世界上最伟大的运动员，在所有的运动中，在那一刻，他们在赛场上说话，这才是他们讨论的地方。”

斯特林并不是曼城队中唯一一个对最近几个月缺少上场时间感到不满的球员。贝尔纳多-席尔瓦和拉波尔特在经历了上个赛季令人沮丧的结局后，在今夏都考虑过自己的未来，但他们努力工作夺回了自己的首发位置。

瓜迪奥拉强调他不会记恨球员，并会根据每一个球员的表现来对待他们，而斯特林在周六曼城2-0战胜伯恩利的比赛中也在阵容中，然而他的表现并不好。

每一次他被排除在阵容之外，都可能增加对他未来的猜测，这肯定会在接下来的几个月里伴随着他。

巴塞罗那已经被传有意在一月份租借斯特林，而皇家马德里也被推测是他的潜在下家，因为在两队2020年的欧冠比赛前，他被拍到肩膀上披着一件皇马球衣。

但现实是，由于欧洲豪门的财政状况受到疫情严重影响，如果斯特林坚持寻求转会，他可能会缺乏足够多的选择。

如果斯特林离开，曼城仍然希望得到一笔可观的转会费，而任何俱乐部都必须等到2023年夏天才能免签斯特林，而斯特林也不太可能在场边再坐上18个月，看着自己的合同到期。

但是转会到西班牙将是困难的，因为皇马和巴萨都负债累累，而德国和意大利的俱乐部也在财政方面很挣扎。

被沙特财团收购的纽卡斯尔肯定会和大量想要转会的超级球星联系在一起，但现实是喜鹊现在更关心的是保级，而不是追逐奖杯，甚至更不是欧战资格，现在纽卡斯尔仍然处于一个过渡期。

那么，巴黎圣日耳曼可能会从财政角度提供最明智的解决方案，尽管他们可能需要先让内马尔、梅西或（最有可能的）姆巴佩中的一个离开，以避免斯特林在法国首都扮演类似的替补角色。

留在曼城仍然是一个很大的可能性，虽然合同谈判被搁置，但英超冠军渴望与斯特林签订一份长期合同。

钱并不是一个激励因素，尽管巴黎是少数几家可以支付斯特林薪水的俱乐部之一——据信，斯特林的周薪约为20万英镑——这是在甚至不考虑转会费的情况下。

因此，在斯特林的言论之后，各种各样的传闻现在将围绕着他，直到他与曼城续约或和其他球队达成交易。

关于他的未来，这是唯一可以确定的事情。