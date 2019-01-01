暗示枪手承担不起扎哈：报价4000万是他们的自由

酋长球场的球队正试图从塞尔赫斯特公园球场的竞争对手那里挖来一名顶级球员，但西蒙·乔丹对他们的努力无动于衷。

、阿森纳以4000万英镑(合5100万美元)的价格报价试图引进扎哈的做法，在水晶宫前主席西蒙•乔丹看来是他们的“自由”。

经过几周的猜测，枪手已经对这名科特迪瓦国脚采取了行动。

据说扎哈也打开了转会的大门，这位26岁的边锋渴望加盟他小时候支持的俱乐部。

然而，阿森纳被认为远远没有达到从塞尔赫斯特公园引进一名宝贵球员的能力。

有传言称，扎哈的估值将达到1亿英镑(合1.26亿美元)，而乔丹则猛烈抨击了酋长球场中那些试图再以低价成就一笔交易的人。

他说：“这是一种自由。

“多达4000万英镑的转账是一种自由，这是一种自由。”

“阿森纳这样的报价，试图在球员和足球俱乐部之间制造分裂。

“如果你想买一名像威尔弗里德·扎哈这样的球员……如果里亚德·马赫雷斯兹能以6000万英镑的价格加盟曼城，那么扎哈就能以6000万至8000万英镑的价格加盟阿森纳。”

“如果他们承担不了他，那么他们就是承担不了。”

阿森纳已经被警告说他们可能没有足够的资金引进扎哈，因为他们球队的其他方面需要加强。

前英超射手迪恩·桑德斯是另一个认为枪手在追求一种被证明是有创造力的影响力方面还有很长的路要走的人。

他在接受采访时表示:“当亚伦·万-比斯萨卡刚刚以5000万英镑的价格加盟曼联担任右后卫时，他们怎么能出价4000万英镑呢？”

“除去前六的球队，扎哈可能是英超最好的球员。”