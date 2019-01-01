暗示有戏？温格：我从不拒绝和拜仁谈话

这位前阿森纳主帅表达了他对德国豪门的钦佩，这使得人们猜测他可能会在安联球场执教

阿尔塞纳·温格拒绝排除执教拜仁慕尼黑的可能性，有报道称这名法国人可能会执教德甲豪门。

在拉尔夫·朗尼克宣布退出之后，这位前阿森纳主帅被传是在安联球场接替尼科·科瓦奇的主要竞争者。

这位70岁的老帅自从2018年夏天离开酋长球场后就一直没有重执教鞭，他一直坚持说，如果有合适的职位，他希望回到全职执教岗位。

温格承认他能说一口流利的德语，他在接受拜因体育采访时表示：“我从来不会拒绝和拜仁慕尼黑的谈话，因为我认识那些领导拜仁30年的人，很久很久以前我就差点去拜仁了。我只能说这些。”

当被问及是否愿意在拜仁工作时，温格补充道：“目前我还没有和他们谈过，我不知道是否有机会。”

“我现在只想做我喜欢做的事。我还没有决定是否回到球场。我很高兴我现在所做的，但是我也想念球场，所以这对我来说是一个艰难的决定。我将在未来几天或下周做出决定。”

当被问及拜仁慕尼黑和德国足球总体上给他印象最深的是什么时，温格说：“我欣赏的是，你不得不承认德国人总是努力承担起比赛的责任。”

“拜仁是一支从不畏惧控球的球队，他们把比赛带到对手面前，控制比赛。历史上他们总是这样做。他们有积极踢球的俱乐部历史。”

在过去的几天里，波切蒂诺、穆里尼奥和阿莱格里也被传有可能会执教拜仁慕尼黑，而巴黎圣日耳曼主帅托马斯·图赫尔则公开表示自己不会参与。