暗示德甲？穆里尼奥：我在学习德语

主教练谈到了国际米兰在2019-20赛季获得意甲冠军的机会，以及他自己的未来，同时暗示他将去德国。

何塞·穆里尼奥暗示他将在未来加盟德甲，因为这位葡萄牙主教练在离开曼联后仍然没有工作。

这位主教练在老特拉福德执教了两个半赛季，期间赢得了联赛杯、社区盾和欧罗巴联赛的奖杯。

然而，在2017-18赛季以第二名的成绩结束后，穆里尼奥称这是他最好的管理成就，他在12月被曼联解雇，原因是糟糕的状态和更衣室混乱的报道。

这位主帅表示，他正在等待“正确的项目”成为焦点，因为他目前正处于10多年来最长的离职期。

自从离开曼联以来，穆里尼奥已经和很多工作联系在一起，本菲卡，里昂和最近的纽卡斯尔都对他感兴趣。

然而，主教练暗示德甲也是他关注的焦点，因为他从未在德国执教过，在他辉煌的执教生涯中曾在葡萄牙、意大利、西班牙和英格兰停留过。

当被问及他的未来时，穆里尼奥告诉米兰体育报:“我真的很想念足球。我想念肾上腺素，想念球场，想念工作。足球就是足球。现在，我正在学习德语。德甲?现在，我正在学习德语，因为我就缺这门语言。我会说英语、西班牙语、葡萄牙语、法语和意大利语。但我不排除任何可能性，甚至德国也不排除。”

谈到他的前东家，穆里尼奥认为国际米兰必须在孔蒂的带领下赢得意甲冠军。

在孔蒂到来后，国米是最有希望在2019-20赛季打破尤文图斯对意甲冠军垄断的的球队之一。蓝黑军团已经签下了戈丁、巴雷拉、森西和拉扎罗，孔蒂则决定从曼联引进卢卡库。