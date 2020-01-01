暗示下站目的地 波叔：西甲和英超是最好的联赛

尽管热刺在2019年11月解雇了他，但这位前热刺主帅将继续与欧洲顶级球队帅位联系在一起。

前热刺主教练波切蒂诺表示，教练们“总是试图呆在最好的地方”，他相信西甲和英超是“世界上两个最好的联赛”，而关于阿根廷人的下一份工作将在哪里的猜测越来越多。

在赛季初糟糕的开局之后，热刺与波切蒂诺分道扬镳，在闯进了2018-19赛季的欧冠联赛决赛之后，他们变得更加痛苦。

这位47岁的主帅一直与曼联索尔斯克亚以及皇马齐达内的位置联系在一起，考虑到两支球队的资源，他们都被认为表现不佳。

事实上，波切蒂诺在热刺令人印象深刻的工作是在紧张的财政预算下完成的，俱乐部甚至在为了新球场建设完成而完全放弃买人。

波切蒂诺的下一个目的地是哪里仍然是一个热议的话题，但他最近透露了一些他喜欢的目的地。

这位阿根廷人说：“我现在想看更多的足球比赛，花更多的时间和家人在一起。很高兴我接下来两周都有空(接受西甲TV的邀请)，”

“至于西甲，我虽然是阿根廷人，但一半是阿根廷人，一半是西班牙人、加泰罗尼亚人，一个很棒的组合。对我来说，我很幸运能在巴塞罗那的西班牙人队开始我的职业生涯，然后来到英超和英格兰，学习英语和不同的文化。”

“当然，今天我成长为一个更出色的人，有了更多的知识。我拥有在很棒的经历，英超联赛就是英超联赛，但我认为这是一个让英国人成为西甲球迷并与之密切接触的好机会。”

“当然，足球诞生于英格兰，但西甲拥有出色的比赛和教练。今天，它过去二十年向世界所显示出的是一个球员、教练和比赛标杆。”

“作为一名教练，就像古斯塔沃(波耶特)一样，我们总是努力做到最好。我认为英格兰和西班牙拥有世界上最好的两个联赛。