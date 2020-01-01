普罗塞内基：梅西是历史最佳 马拉多纳大罗都不如他

在这位克罗地亚传奇球星看来，梅西就是历史最佳，超过其他任何球员。

根据克罗地亚传奇球星罗伯特·普罗塞内基的说法，在体育名人榜上，梅西都处于与众不同的领先位置，他的排名甚至足以超过迭戈·马拉多纳、巴西球王罗纳尔多，乃至美国篮球巨星迈克尔·乔丹。

前皇马和巴萨中场球员普罗塞内基称，巴塞罗那和阿根廷足球巨星梅西“肯定”是有史以来最好的足球运动员。

普罗塞内基在接受Stats Perform News采访时表示，如果将芝加哥公牛队传奇人物、六次NBA总冠军乔丹的职业生涯考虑在内，梅西仍将位列第一，这位阿根廷巨星总为巴塞罗那打进了600多粒进球。

其他球队

“篮球和足球是不同的。但是梅西对我来说就是历史最佳。”

“他是一名在巴塞罗纳效力多年的球员。他赢得了他所能赢得的一切。他进了很多球，也贡献了无数助攻。他踢的足球和其他人不一样。”

这位前南斯拉夫和克罗地亚国脚表示，他知道有些人在评判伟大球员时，仍然会将其对此他的阿根廷同胞马拉多纳，以及两届世界杯冠军获得者罗纳尔多。普罗塞内基和罗纳尔多在诺坎普曾短暂地当过队友。

“说起最佳球员，也许有人会说马拉多纳、罗纳尔多……我不知道怎么去比较。他们都是优秀的球员。来自两个不同的时代。不过对我来说，他(梅西)就是最佳。”

根据普罗西内基的判断，梅西和巴西球星罗纳尔多已经证明了自己的能力，能够单枪匹马地带领球队赢得胜利。

“他们和其他人不一样。罗纳尔多无疑是最佳球员之一。”

“有些人会说克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，但(巴西人)罗纳尔多不仅仅在巴塞罗那踢过球。”

“他在国际米兰也有一些令人惊叹的赛季。他过去常常单枪匹马打败对手。他们是那种令人难以置信的制造不同的球员，他在皇马踢球时也是如此，他在哪一个地方没有给出顶级表现？”

“毫无疑问，他是一名伟大的球员。不过，我仍然要这么说，对我来说，历史最佳球员就是梅西。”