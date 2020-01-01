普约尔：梅西能踢到38岁 无需讨论没有他的巴萨

这位前后卫支持阿根廷人在未来的很多年里继续闪耀。

巴塞罗那传奇人物卡尔斯·普约尔认为，莱昂内尔·梅西有潜力至少踢到38岁。

这位阿根廷球星将在6月迎来33岁生日，本赛季他在西甲19场比赛中攻入14球，贡献12次助攻，给人留下了深刻的印象。

普约尔的老对手克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在35岁的时候仍然在尤文图斯表现出色，普约尔支持梅西在比赛中保持同样的状态。

其他球队

“梅西32岁，像莱奥一样照顾自己的球员可以踢到38岁。”普约尔告诉《马卡报》：“为什么我们要谈论一个没有梅西的巴塞罗那？我们要做的就是尽可能多地和他一起赢球。”

梅西与诺坎普的合同还有一个赛季，在他抨击了俱乐部主管埃里克·阿比达尔的言论后，关于他将离开的猜测浮出水面。

在去年12月赢得了创纪录的第六个金球奖之后，这位巴塞罗那的前锋承认他意识到了自己的年龄，也意识到了自己作为球员还能存在多久。

“我很清楚自己的年龄，我很享受这些时光，因为我知道退役正在靠近。时光飞逝。”梅西说。

“我希望，如果上帝允许的话，我能继续踢很多年。我现在32岁，赛季结束时也将33岁，所以，就像我说的，一切都取决于我的身体状况。”

“现在我的身体和个人感觉都比以往任何时候都好，我希望我能踢得更久。”

普约尔仍然怀念作为一名球员的日子，他也承认管理层对他没有特别的吸引力。

普约尔说：“我对体育总监比对教练更感兴趣。教练的竞争非常激烈。我很喜欢足球，但我更希望能再次踢球，但那是不可能的。”