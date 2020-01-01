普约尔：梅西是足坛历史最佳 就如同乔丹在篮球界的地位

这位前巴萨队长认为前队友梅西在足坛的地位堪比篮球巨星乔丹，都是各自领域的历史最佳球员。

巴萨传奇卡莱斯·普约尔表示，莱昂内尔·梅西将被视为有史以来最优秀的足球运动员，这位阿根廷巨星已经超越贝利的记录，成为了为单一俱乐部进球最多的球员。

周二晚上，梅西在对阵巴拉多利德的比赛中攻入一球，取得了自己巴塞罗那生涯的第644球，超过了巴西传奇贝利为桑托斯队攻入643球的记录。

这是这位33岁的阿根廷前锋在2004年10月与西班牙人的比赛中作为替补登场，上演了自己巴塞罗那一线队的职业生涯首秀。

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普约尔是那场比赛的参与者之一，他相信自己的六次金球奖得主的前队友，将被视为足球历史上最伟大的球员并载入史册。

“如果你问我迈克尔·乔丹是谁，我会说他是历史上最好的篮球运动员。”普约尔在百威庆祝梅西创造历史时刻的庆典上表示，巴萨巨星被授予了无可争议的足球之王的称号。

“我认为梅西将拥有同样的地位——足球历史上的最佳球员。也有人讨论迈克尔·乔丹是不是历史上的最佳篮球运动员，这些都是不同的观点，不过有时你很难做到完全客观去加以评论。比如对于皇马球迷而言，就很难认同梅西是历史最佳球员的说法。”

“我们很幸运拥有他，但我真的要说，，即使把巴萨球迷的感情移除，他的数据也是真实存在的。那些数据并不是捏造出来的，这一切都表明了他就是最好的球员。”

梅西已经超越了很多人的球王贝利和马拉多纳，普约尔认为未来的球员很难超越现任巴萨队长的数据。

他补充道:“目前我们会说不会有，但希望未来会有更好的球员出现。对于足球和体育爱好者来说，这将是一件好事，因为我们将看到不可思议的表现。”

“我觉得让一个人在这样的水平上保持这么多年，即使不是不可能的，也是很困难的。但我们将不得不等待，至少现在，享受梅西的表现就可以了。”

在谈到梅西的进球纪录时，普约尔表示:“首先，我非常幸运，能和他以及这一代球员一起踢球，和我心中的球队一起取得了这么多的荣誉。”

“我对我们共同完成的成就感到非常自豪。”

“我职业生涯的开始阶段是艰难的，因为我有5年没有赢得过任何冠军，但后来我们赢得了能够拿到的所有冠军，直到今天，我们依旧是唯一一个在同一年中获得6个冠军的俱乐部。”

“我仍然相信里梅西领导的巴萨会继续赢得冠军。”

“我不知道他是否还有更多的成就。他仍然需要和国家队一起赢得冠军。”

“我不是阿根廷人，但我会为他感到兴奋，因为我认为这些都是他应得，我知道他真的想这么做。”

“在巴塞罗那，他已经打破了所有的记录，我不知道将来是否还有人能与他匹敌，因为他把门槛定得太高了。”

在百威庆祝梅西破纪录的第644粒进球时，卡莱斯·普约尔作为西甲大使发表了上述讲话。