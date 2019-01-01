普约尔：更认同梅西的处事方式 而非皮克的风格

前巴萨队长也澄清了他本赛季早些时候决定不回到俱乐部担任体育总监的原因。

普约尔承认，他更喜欢莱昂内尔·梅西在巴塞罗那时那种温和的交际方式，而不是杰拉德·皮克那种生硬的风格。

长期效力的后卫皮克最近抨击了巴塞罗那，他指责巴塞罗那的季前赛是西甲卫冕冠军开局糟糕的罪魁祸首。他还暗示，巴塞罗那董事会可能一直在媒体上散布球员的负面消息。

相比之下，梅西很少说话，前巴塞罗那队队长普约尔表示，在处理俱乐部问题时，他会跟随这位超级巨星前锋的方式。

“你必须尊重杰拉德。”普约尔周六告诉记者：“我们都认识他，我们知道他想什么就说什么，他直来直去……我喜欢说和梅西一样的话，所以我的行为也会和他一样。”

普约尔也澄清了他拒绝巴塞罗那体育主管职位的决定，解释说他太忙了，没有时间承担责任。

他说：“我认为声明非常清楚，你无法解释得更多。我正在开发新项目，下一个项目将在几天后推出，与达能国家杯有关，包括足球和价值观，这是一个为希望与孩子分享时间的父母设计的在线项目。我还有很多（项目）。我已经为此工作好几个月了，现在还不是离开的时候。现在不是加盟巴萨的时候。”

普约尔的前队友维克托·巴尔德斯本月被解除了巴萨U19主教练的职务，据报道，这名前守门员与拉马西亚主管帕特里克·克鲁伊维特发生了冲突。

“维克托还是没有多少当教练的经验。”普约尔说：“上个赛季他做得很好，有很多足球知识可以教给孩子们。我不知道事情发生的原因，我不在俱乐部，但我知道他会有一个很好的教练生涯，他会培养优秀的球员。青年足球并不容易。很多时候，你更关注结果，你还必须考虑孩子的发展和训练。”