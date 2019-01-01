普约尔：更认同梅西的处事方式 而非皮克的风格
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普约尔承认，他更喜欢莱昂内尔·梅西在巴塞罗那时那种温和的交际方式，而不是杰拉德·皮克那种生硬的风格。
长期效力的后卫皮克最近抨击了巴塞罗那，他指责巴塞罗那的季前赛是西甲卫冕冠军开局糟糕的罪魁祸首。他还暗示，巴塞罗那董事会可能一直在媒体上散布球员的负面消息。
相比之下，梅西很少说话，前巴塞罗那队队长普约尔表示，在处理俱乐部问题时，他会跟随这位超级巨星前锋的方式。
“你必须尊重杰拉德。”普约尔周六告诉记者：“我们都认识他，我们知道他想什么就说什么，他直来直去……我喜欢说和梅西一样的话，所以我的行为也会和他一样。”
普约尔也澄清了他拒绝巴塞罗那体育主管职位的决定，解释说他太忙了，没有时间承担责任。
他说：“我认为声明非常清楚，你无法解释得更多。我正在开发新项目，下一个项目将在几天后推出，与达能国家杯有关，包括足球和价值观，这是一个为希望与孩子分享时间的父母设计的在线项目。我还有很多（项目）。我已经为此工作好几个月了，现在还不是离开的时候。现在不是加盟巴萨的时候。”
普约尔的前队友维克托·巴尔德斯本月被解除了巴萨U19主教练的职务，据报道，这名前守门员与拉马西亚主管帕特里克·克鲁伊维特发生了冲突。
“维克托还是没有多少当教练的经验。”普约尔说：“上个赛季他做得很好，有很多足球知识可以教给孩子们。我不知道事情发生的原因，我不在俱乐部，但我知道他会有一个很好的教练生涯，他会培养优秀的球员。青年足球并不容易。很多时候，你更关注结果，你还必须考虑孩子的发展和训练。”