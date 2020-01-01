普约尔坚信瓜迪奥拉会再次赢得欧冠奖杯

自从2010-11赛季以来，主教练并没有再次在赛事中走到最后，但是他的前部下相信，他再次成功只是时间问题。

前巴塞罗那队长普约尔表示，他“确信”瓜迪奥拉将举起另一座冠军联赛奖杯，尽管这位前队长不确定这位加泰罗尼亚主帅是否会在现在的曼城队实现这一壮举。

普约尔被视为巴萨历史上最伟大的球员之一，他的整个职业生涯都在俱乐部度过，总共三次赢得欧洲顶级俱乐部的比赛，其中两次是在瓜迪奥拉的指导下。

其他球队

自从他离开诺坎普以来，现在的曼城主教练还没有品尝过欧洲的荣耀，他在拜仁慕尼黑的时候就已经接近了半决赛，但是普约尔认为他的前任教练再次做出新成就只是时间问题。

“对我来说，佩普是我最好的教练，也是世界上最好的教练，”普约尔告诉够力体育。“从一支球队打球的方式上，你可以马上看出它是由佩普指导的。这就是为什么我相信他会再次赢得冠军。”

“我不能说这是否会发生在曼城身上，但是他们会把注意力集中在这一赛事上，因为在英超想要追上利物浦几乎是不可能的。”

曼城球迷的自信是可以理解的，但是，在伯纳乌的16强比赛中，英超卫冕冠军在第一回合以2-1战胜皇家马德里，这让他们在四分之一决赛中占据了优势。

皇马并不是唯一会被淘汰的豪门，佩普的老东家拜仁在最近的欧冠比赛中是最有说服力的球队之一，他们在斯坦福桥以3-0大胜切尔西。

有人怀疑德国人在德甲的统治地位，但是普约尔认为拜仁应该是最强的竞争者之一。

“拜仁总是最受欢迎的球队之一，”他说。“他们有一支经验丰富的队伍，他们一定会有动力再次赢得冠军。在淘汰赛阶段，小细节是决定性的——这是我自己的经验。谁最专注、最稳定，谁就会晋级。”

随着欧洲赛事暂时搁置，人们的注意力又回到了国内球场上，普约尔也分享了他对周日在伯纳乌即将到来的国家德比战的看法——这场比赛的赛前气氛主要被巴萨和皇马近期的不稳定表现所主导。