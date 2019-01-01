普拉蒂尼质疑大巴黎身份：他们该叫可口可乐

法国人认为金钱正在扼杀足球哲学，并认为巴黎圣日耳曼因此缺乏明确的身份。

前欧足联主席米歇尔·普拉蒂尼认为巴黎圣日耳曼“可以被称为可口可乐”，他质疑法甲冠军在现代足球财富爆发中的身份。

普拉蒂尼曾担任欧足联主席八年，但在2015年被停职，后来被禁止参加任何与足球相关的活动，原因是一项道德调查发现，他在2011年收受了一笔“不忠诚的报酬”。

这名前尤文图斯和法国中场球员的禁令现在已经结束，他在今天的采访中谈到了俱乐部在他们的球队中限制外国球员数量的可能性。

“今天，你买了所有最好的球员，那你就赢了。”普拉蒂尼告诉法国新闻电台：“一切都建立在财富的基础上——金钱扼杀了足球的哲学。当你担任欧足联主席时，你希望每个人都能参加你的比赛，每个人都有机会赢得比赛。目前情况有点复杂。”

普拉蒂尼进一步引用了巴黎圣日耳曼的例子，在过去的七个赛季中，巴黎圣日耳曼有六个赛季获得了法甲冠军。2011年，卡塔尔体育投资公司收购了巴黎圣日耳曼，使其成为世界上最富有的俱乐部之一。

出生于巴黎的前锋姆巴佩是2018-19赛季联赛的最佳射手。

“主席是卡塔尔人，体育总监（莱昂纳多）是巴西人，教练是德国人（图赫尔），队里还有一个法国人，(但)为什么它叫巴黎圣日耳曼？”普拉蒂尼补充道：“有4万人，很多人都喜欢这个俱乐部。(但)它可以叫可口可乐或任何名字。”

尽管人们对巴黎圣日耳曼的身份感到困惑，但他们近年来的成功是不容置疑的，因为这十年来，巴黎圣日耳曼已经六次夺得法甲冠军。

尽管他们已经输掉了三场比赛，而且大部分时间都没有巴西球星内马尔，但在仅仅12场法甲比赛之后，图赫尔的球队目前在联赛中已经以7分的优势领先。

虽然在国内的冠军已是唾手可得，巴黎圣日耳曼仍然在欧冠中举步维艰，在过去的三个赛季中，他们都在十六强止步。