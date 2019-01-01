普拉蒂尼律师：绝非逮捕 当事人对未来绝对自信

普拉蒂尼的代表说，在被警方询问有关下一届世界杯的问题后，他并不担心。

米歇尔·普拉蒂尼的律师坚称，这位欧洲足联前主席“没有任何过错”。此前，普拉蒂尼在调查将2022年世界杯主办权授予卡塔尔的决定时被警方拘留。

普拉蒂尼的代理律师威廉·布尔登在一份声明中称，现年63岁的普拉蒂尼在周二被巴黎司法警察反腐败办公室的官员带走问话后，并未被捕。

2010年卡塔尔获得2022年世界杯主办权时，普拉蒂尼在国际足联执行委员会任职。后来，他被发现违反了国际足联的道德准则，违反了与国际足联前主席塞普·布拉特“不忠付款”相关的利益冲突和玩忽职守，因此被禁足四年。

这份声明还透露，调查人员还询问了普拉蒂尼有关2016年欧洲杯申办过程的问题。声明称：“米歇尔·普拉蒂尼去年在同一场调查中被自由听证，现在正因技术原因被警方拘留。他的律师威廉·布尔登先生坚决申明，这绝不是逮捕，而是在调查人员所希望的范围内以证人身份举行的一次听询，一个防止所有人在听询后面对的框架，不能在程序之外进行协商。

普拉蒂尼冷静、准确地回答了包括2016年欧洲杯申办过程在内的所有问题，并提供了有益的解释。

“他完全没有什么可责怪自己的，他声称对自己无法控制的事实一无所知。他对未来充满信心。”

普拉蒂尼在球员时代曾三次获得金球奖，在他辉煌的职业生涯中代表尤文图斯和法国国家队出战。

国际足联表示，将支持对卡塔尔成功申办世界杯的调查，但拒绝就普拉蒂尼一案的细节置评。

世界足球管理机构在一份声明中说:“国际足联知道今天有关普拉蒂尼先生的新闻报道。请理解，由于我们不掌握有关此事的所有细节，我们无法进一步置评。总的来说，国际足联重申，它将全力与世界上任何一个国家的当局合作，调查足球活动。”