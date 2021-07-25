普利西奇：终于能完整参加季前赛 我希望新赛季立即进入状态

这位美国国脚希望在8月14日新赛季英超联赛开始前恢复最好的身体状态。

普利西奇表示他渴望在2021-22赛季开始时立即进入状态，他现在继续从自己的首个切尔西季前训练营中受益。

普利西奇在2019年从多特蒙德转会加盟切尔西，但那一年他错过了球队首阶段的季前训练。2020-21赛季前，普利西奇又因为受伤而错过季前赛，但现在他终于有机会完整地参加俱乐部的季前训练营。

普利西奇告诉切尔西官网：“我认为这对我俩说是一个很大的积极因素，所以我很期待新赛季的开始。今年是我在切尔西的第一个真正意义上的完整季前赛，这给了我一个很好的机会让我完全找到状态，并在赛季开始时就踢满90分钟。”

“这就是我的目标，我希望调整好身体状况，在新赛季可以尽可能多地出场。”

“在赛季开始时立即找到状态是我的目标，这一次终于能够度过一个完整的季前训练营，这很棒。”

过去两年，普利西奇共为切尔西出场77次，贡献17球和14个助攻。

这位22岁的美国国脚上赛季随蓝军一起赢得欧冠冠军，效力切尔西至今他还拿到两个足总杯亚军奖牌，但期间他也频繁遭到了伤病困扰，这使他始终无法发挥出自己的全部潜力。

切尔西球迷会希望新赛季普利西奇能够兑现潜力，并稳定地踢出好表现，但首先，普利西奇得向主帅图赫尔证明自己的身体素质过关。