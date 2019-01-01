普利西奇：帽子戏法带来完美一天 这只是开始

这位美国国脚承认他一直在努力适应英格兰的生活，但他相信对阵伯恩利的进球只是一个开始。

克里斯蒂安·普利西奇认为用帽子戏法打开他在切尔西的进球账户只是他英超之旅的开始。

这位21岁的球员在从多特蒙德转会到伦敦后经历了一个艰难的开始，但是他上演了一个完美的帽子戏法，用左右脚和头各入一球，帮助他的球队在对伯恩利的比赛中获胜，这是对他的教练兰帕德的耐心的回报。

他说周六是完美的一天，但也承认适应英国的生活并非一帆风顺。

他说：“这感觉难以置信，我无法用语言来表达。对我来说，这是最完美的一天。我在半场的时候就想过这个问题，那是一次右脚破门和一次左脚破门，我通常不会头球破门，所以结果是非常疯狂的。这一直是我的目标。随着年龄的增长，我希望每一天都能有所提高，在这里，我每天都在训练，和这些家伙一起工作，打最高水平的比赛，我已经学到了很多。这是一次疯狂的经历。每周都有比赛，都是体力化的。这是所有事情的结合，日程安排。我还在习惯这里的环境，但我很享受这里的每一刻。”

普利西奇在斯坦福桥的比赛中表现有限，一些人认为他不稳定。

这位球员对这个想法不屑一顾，他说他的教练总是告诉他他对他有信心。

“他相信我，而且他已经告诉我了。”美国人补充道：“你必须在训练中不断努力，赢得自己的位置，这就是我在最高水平上的表现。我将继续这样做。希望这只是一个开始。我从一开始就想要尽可能多的上场比赛。这是每个人的目标。但我来到这里，并没有期望每件事都很简单，没有期望捷径，也没有期望每一场都首发。事情并不总是那么容易。所以我就像其他人一样，为了我的位置而努力。到目前为止，我为我的旅程感到骄傲。”

切尔西下一场英超的比赛将在下周六对阵沃特福德。