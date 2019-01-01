普利西奇已为蓝军做好准备 成为巨星还需时日

尽管这位美国球员的转会费很高，但他仍有很多成长的空间，他在这个联赛中能有许多机会去实现目标。

要说历史上没有球员经历过普利西奇现在所面临的情况，这并不公平。

当然，新签入的球员已经被要求取代那些已经离开去寻找更大挑战的巨星，普利西奇也不是第一个背负着沉重期望进入英超的高薪球员。许多缺乏球星的国家把他们的希望和梦想寄托在一个年轻球员身上，希望他成为真正的世界级球星。

但是当普利西奇在周日的切尔西处子秀上上场时，他将会面临来自以上种种压力，因为从伦敦到好时镇的球迷们都期待着他成为超级巨星。

这种期望是很自然的，这种期望伴随着5800万英镑(6400万欧元/ 7300万美元)的转会费。正是这种取代阿扎尔的期待，这位离开斯坦福桥的球员已经成为英超时代最好的边锋之一。在普利西奇能够合法投票之前，就已经是美国国家队的神童，这是一种期待，对于一个仍在寻找自己的神童、希望能在国际赛场上掀起波澜的国家来说，这是一种巨大的希望。

但超级明星吗？这是一个崇高的目标，虽然普利西奇已经证明他现在准备好在这里发挥关键作用。

普利西奇加盟了一支不断变化的切尔西队，在那里，人们的目光将立即集中在他身上，他将为球队带来一些特别的东西。他是这个夏天球队中唯一真正的新鲜面孔，因为切尔西被转会禁令禁止签下新球员。梅森·芒特、塔米·亚伯拉罕和米奇·巴舒亚伊等球员的回归可能会带来一些兴奋，但毫无疑问，普利西奇是斯坦福桥的故事。

他似乎准备把这个故事变成自己的故事。他在切尔西的第一个季前赛中给人留下了深刻的印象，在缩短了金杯赛后的休息时间后，他在对萨尔斯堡红牛的比赛中攻入两球，这让主教练兰帕德印象深刻。之后，普利西奇说，他只是希望证明自己属于这里。

这不是切尔西球迷想听到的。阿扎尔加盟皇马之前，他在蓝军度过了一个可能是其最好的赛季，那个赛季以欧罗巴联赛冠军结束，毫无疑问，他可以跻身当今世界排名前五或前十的球员之列。普利西奇仍不属于这个榜单，他也不是很接近。

“作为一名新签入的球员，我觉得我需要证明自己，我想尽早向人们，尤其是我的队友们，证明我也能踢好比赛，希望我已经做了一点，赢得他们的尊重。”

他补充道:“我并不是想填补阿扎尔留下的空缺，他是一个不可思议的球员。我想成为我自己，请像那样看待我，我会为球队拼尽全力。”

好消息吗?他似乎处在一个可以真正茁壮成长的环境中，就像他来到多特蒙德时一样。当普里西奇从美国神童成长为求星时，人们很容易把这一切归功于他自己，但是世界上很少有俱乐部像多特蒙德那样善于发掘年轻球员并培养他们成为明星。看看格策、罗伊斯、奥巴梅扬和莱万多夫斯基。看看桑乔，看看普里西奇。

这位当时17岁的球员在2016年首次代表俱乐部出场，在那不到一年之前，他签约并移居德国。在接下来的两个赛季里，他慢慢地适应问下来了。在那段时间里，他的比赛水平得到了极大的提高。他来到了多特蒙德，是一个生龙活虎，速度快，技术娴熟的球员，可以通过盘带击败对手。作为一名球员，他愿意回防，并且在最后一击时更有信心。

但是普里西奇离最终成型还很远。他远没有阿扎尔那么有直接威胁，在门前没那么强。上赛季他在多特蒙德的进球和助攻是一个飞跃，但是他在进球外的贡献仍然不够。他被桑乔这样的球员取代了，因为这位年轻的英国人在多特蒙德首发十一人中锁定了一个位置后，就超越了他的美国对手。

如果他想要迈出这一步，他需要时间，而且他似乎已经进入了一个有一个完美主帅帮助他成长的环境。毫无疑问，兰帕德的执教风格将比萨里的更适合普利西奇。兰帕德已经证明了他在培养年轻球员方面的天赋，而在转会费背后，他才20岁，这一点很容易让人忘记。兰帕德在西汉姆联的处子秀时，这位边锋甚至还没出生，而普里西奇的年龄只比芒特大几个月，但这位前德比郡租借球员会得到足够的耐心。

耐心是普里西奇的关键词，即使很容易因为转会费而忘记它。他可能不会在8月证明这是正确的，也可能不会在本赛季证明自己值这个价。普利西奇可能不会像人们希望的那样迅速成为超级明星，事实上，他可能根本不会成为超级巨星。但是普里西奇是个了不起的球员，在他在斯坦福桥的日子结束之前，他将有机会证明自己可以做得更好。