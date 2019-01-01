普利西奇：展望效力蓝军 但先随多特德甲摘冠

这名边锋最近刚刚完成了加盟英超的重大转会，但他首先关注的是在德国俱乐部的成功。

普里西奇对加盟切尔西感到非常兴奋，但这位边锋强调他目前最关注的是多特蒙德对奖杯的追逐。

美国边锋将会在今年夏天以6400万欧元（5760万英镑）正式加入切尔西俱乐部。

普里西奇说他并不畏惧这笔高额的转会费用，他对最终的转会感到兴奋，但目前只是担心他现在效力的俱乐部。

“（切尔西）这么做，这么想要我，我想哇哦，他们肯定喜欢我，至少有一点喜欢。”普利西奇告诉记者。

“我说过我很兴奋。”他补充说，“我对这个决定真的感到高兴，但是一旦赛季开始，我就必须把它放在脑后。”

“所有的兴奋和一切都很棒，但我也是真的对这个赛季剩下的时间能留在这里而感到兴奋，你知道的，我们想战斗，尽我们所能来看看这个赛季会发生什么。”

这名美国国家队边锋在转会后得到了多特蒙德主帅迈克尔·佐尔克的支持，而前曼联和埃弗顿门将蒂姆·霍华德表示，他的美国队友将在英超取得成功。

普利西奇相信自己能很好地适应萨里的战术理念，但自从转会敲定后他还没有和萨里说过话。

在萨里的领导下，边锋被要求防守和进攻并重，普利西奇准备在他转会到斯坦福桥后能在意大利主帅的体系中踢球。

美国球星表示，自己可以作为边路球员的选择，还补充说他已经准备好为萨里的球队去踢任何位置。

他说：“我想，从今年我观看的比赛中，我看到了他们边锋的战术理念。”

“这是一个非常好的进攻，流畅的体系，这就是我喜欢看的足球。我认为他们喜欢在后场比赛，他们不害怕在球场上的任何地方比赛，而且一旦推动到前场，他们也踢得很自由。这就是我想看到的。”