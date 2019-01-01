步入正轨 普利西奇：切尔西是年轻与经验的混合体

这名美国边锋在替补席上又一次发挥了自己的作用，他谈到了球队幕后的快乐。

在切尔西客场1-0击败阿贾克斯后，克里斯蒂安·普利西奇称赞了弗兰克·兰帕德的时代。

兰帕德的球队看起来已经扭转了赛季初不稳定的状态，普利西奇在最近四次替补出场中贡献了第三次助攻，他试图解释球队的变化。

“很难说为什么（事情发生了变化）。我认为我们在整场比赛中都付出了很多努力，在半场休息的时候，我们只是说要继续努力，继续战斗，因为我们做得很好，替补队员将会代替疲惫的队员上场，这真的很重要。”普利西奇在克鲁伊夫竞技场说道：“当然，我得到了另一个上场的机会，教练告诉我，‘上场，发挥作用，制造改变’，我很高兴我能在这方面提供一点帮助。”

“我认为我们是年轻球员和有经验的球员的混合，我认为这就是为什么我们最近取得了这么好的成绩。这都是一起来的，我认为这是一个很好的平衡。团队精神绝对不需要质疑。它就在那里，我们将继续前进。作为唯一的美国人，这很好；我可以和一些法国人、巴西人一起踢。这是一个很好的组合，我和每个人都很熟，所以我很高兴能认识他们。现在我们已经取得了六连胜，我们希望继续前进，继续战斗，保持下去，取得最好的成绩。他（兰帕德）说，我们一直是一个团队，我们需要名单上的每一个球员，他很高兴，我也很高兴看到事情的进展。”

普利西奇的三次助攻都是为巴舒亚伊准备的，这两人曾在2018年的多特蒙德一起做过队友，本赛季他们一起坐在替补席上。

谈到比利时前锋，普利西奇说：“和他踢球很简单，我们一起踢球有一段时间了，我们之间的联系很好。这太疯狂了，我们能够帮助他进球，他完成了一次精彩的射门。整个团队团结一致，干得不错。”

“这很美妙。在此之前，我们已经取得了五连胜，现在是六连胜，又是一场客场胜利，在欧冠中非常重要。我们现在想让它变成七连胜，信心会帮助你保持上进，继续前进。这是一场非常艰难的比赛。最后，情况有了一点好转，但我们真的很努力，我们值得这个结果。”

这位21岁的球员在替补席上的良好状态令他喜忧参半，因为他更愿意首发——这是他自8月底以来在英超联赛中从未做过的事情。

他继续说道：“我永远不会因为这件事而放弃比赛，我要继续奋斗，因为这是我想要的。我来这里是有原因的，我想在这里，我想有所作为。每当我有机会，我想继续努力工作。我要全力以赴，抓住机会做到最好。我很高兴自己能在这么短的时间里帮助球队，做出改变，我想上场比赛。我想尽我所能上场比赛，不管什么角色。我想继续前进，继续奋斗，就是这样。”