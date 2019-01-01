晋级八强仍有不满 索拉里：皇马表现“疲软”

0 :1的失利并没有阻止白衣军团挺进国王杯四分之一决赛，但他们的主教练却不为所动。

索拉里承认皇马在输给莱格内斯的比赛中表现“疲软”，尽管他们晋级了国王杯四分之一决赛。

马德里在第一回合3:0的胜利意味着周三在布塔克0:1的失利不足以让他们连续第二年被莱加内斯淘汰出局。

索拉里给了伊斯科一个首发机会，这支不一样的首发球队在上半场看到了马塞洛在边路的表现，而皇马在没有攻击点的情况下很难创造机会。

索拉里承认，他的球队在最近四场比赛中输掉了两场，并且在对莱加内斯的比赛中表现不够好。凭借马丁·布雷斯威特上半场的进球，莱加内斯赢得了第二回合比赛。

"表现疲软，尤其是上半场。"他在新闻发布会上表示。

“他们都需要上场时间，他们做到了。我们通过了两回合比赛，但表现不佳。”

“有时我们尝试一些事情，如果它们不起作用，我们就会努力改进它们。”

“我们缺乏深度。我们付出的代价是在攻击中没有一个具体的参考模式。”

由于在上一场2:1战胜皇家贝蒂斯的联赛中手指骨折，本泽马没有出现在昨晚的比赛上。

但是索拉里对这位前法国国脚能够在周六对阵塞维利亚的比赛中上场表示乐观。

“他的小手指骨折了。”他说，“我们希望他可以在周末，下周三，下周末回到球场。”

在索拉里的带领下，伊斯科罕见地首发出场了68分钟，然后被冈萨雷斯的替换下场。

这位西班牙中场完成了高达93%的传球准确率，但却浪费了皇马最好的射门机会。

索拉里经常被问到他对Isco明显缺乏信心的问题，但是他再次否认了与这位组织核心的不和。

“没有问题，一点也没有。”