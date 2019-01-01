是队友也是说客 理查利森：我力劝内雷斯加盟埃弗顿

理查利森鼓励他的巴西队友内雷斯从阿贾克斯加盟埃弗顿。

理查利森告诉他的巴西队友、阿贾克斯球员大卫·内雷斯和他一起去埃弗顿。

荷甲冠军阿贾克斯面临着一场争夺22岁边锋内雷斯的战斗，在这个出色的赛季里，他赢得了全欧洲的青睐。

在欧冠对阵皇家马德里和尤文图斯的比赛中，内雷斯都打入了关键的进球，据报道，他已经进入了阿森纳的转会雷达。然而，埃弗顿被认为是最有希望签下他的球队，理查利森希望他的同胞转会到古迪逊公园。

“我已经和他谈过了。”理查利森在美洲杯巴西战胜玻利维亚后对利物浦回声报说：“我告诉他那里的大门为他敞开，他可以帮助我们很多。我希望他能来。他在那儿会很受欢迎的。自从我们在巴西U20国家队一起踢球以来，我就认识他了，他是一个我相处得很好的人。但愿我能在那儿见到他。”

在过去的两个赛季中打入23个荷甲进球后，内雷斯的水平似乎已经高出了荷甲不少，并且准备好了转会到英格兰。

他说:“我当然对英超很感兴趣。这是世界上最好的联赛，我一直想在那里踢球。但我把这一切都交给了上帝。”

他补充道:“我还有一份合同，目前我只考虑国家队，我将看看我将来会做什么。我不知道其他阿贾克斯球员会怎么做。”

今年1月，广州恒大出价4000万欧元(合3600万英镑/ 4500万美元)，这位22岁的年轻人差点就要离开阿姆斯特丹前往中国。

这位边锋很高兴转会没有成功，因为他在阿贾克斯的欧冠半决赛之旅中发挥了关键作用，并在荷甲和荷兰杯中夺冠。

“否则我可能不会(成为国家队的一员)。我很高兴我没有去，”他说：“那时候我过得不太好。我并不是每场比赛都为阿贾克斯踢球，他们给我的报价很好。我和每个人，包括我的家人，都讨论了什么是最好的。我对与阿贾克斯一起做出的决定很满意。然后我们在欧冠中有了一个梦幻般的赛季，战胜了皇家马德里和尤文图斯。所以我认为这是正确的选择。”