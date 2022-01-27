是水货还是曼联文化的受害者？马夏尔到底哪里出错了

2016年4月23日，当曼联球迷离开温布利球场时，只有一名球员的名字被人们所呼喊。

安东尼-马夏尔刚刚在对阵埃弗顿的比赛中打进绝杀球，将曼联送入足总杯决赛，而他那首几个月前首次亮相时球迷为他创作的朗朗上口的歌曲在温布利路上回荡。

"5000万英镑付诸东流，马夏尔今天又进球"，这是歌曲中的最后一句歌词，具有明显的讽刺性，这来源于曼联2015年夏天花费5000万英镑从摩纳哥签下马夏尔时，许多英国媒体的反应。

但是，从那个戏剧性的进球开始，不到六年的时间里，马夏尔已经离开老特拉福德，租借加盟塞维利亚，直到本赛季结束，现在有些人可能觉得5000万英镑真的付诸东流了。

在温布利的那一击，以及他对利物浦的首秀进球，一直是马夏尔曼联生涯中最突出的时刻，对于一个在如此年轻时就收获了如此多球迷的球员来说，这令人不安。

马夏尔一直给人带来希望，有过辉煌的时刻，但总的来说很不稳定。在他效力曼联的六个完整赛季中，他只有一个赛季的进球数超过了20个，很多主帅都没有在阵容中为他找到固定的位置。

那么是什么出了问题？

“世界最贵青少年球员”的标签带来了一定程度的期望和炒作，因此，球员总是很难达到这样的高期望。

曼联是如此的重视马夏尔，以致于在他的合同中加入了一个条款，即如果他进入了金球奖候选名单，曼联将需要向摩纳哥支付额外的1000万欧元。

不用说，马夏尔从来没有接近过进入金球奖候选名单。

这位法国国脚也可以说自己是弗格森爵士退休后曼联文化不一致和缺乏方向的受害者。

朗尼克是马夏尔在曼联效力的第四位主帅，而他在球队中的位置和角色多次被改变。有点说明问题的是，在2019-20赛季，在他持续作为中锋的那个赛季中，他打进了17个英超进球——这是他职业生涯中迄今为止最好的进球数据。

但事实上，自从穆里尼奥在2016年夏天上任以来，马夏尔的情况就不太对劲。

由于马夏尔不同意穆里尼奥的管理风格，或公开批评球员的方式，两人破裂的关系第一次成为问题。

那年夏天，马夏尔已经被激怒了，因为他的9号球衣被夺走，并交给了伊布，在穆里尼奥执教的两年半时间里，马夏尔与他的关系继续恶化。

到了2018年夏天，穆里尼奥正在游说曼联董事会出售马夏尔，消息人士告诉够力足球，穆里尼奥从未被这位前锋的心态完全说服，当马夏尔在那个夏天要求离开季前训练营去陪伴临盆的妻子时，穆里尼奥对他的不满就更严重了。

在穆里尼奥执教的两个完整赛季中，马夏尔只打进了13个联赛进球，这对缓解两人之间的紧张关系没有什么帮助，穆里尼奥推动俱乐部签下国米边锋佩里西奇作为替代。

不过，曼联坚信马夏尔会发挥他的潜力，尽管有一种说法是他们也不愿意出售马夏尔，因为老板乔尔-格雷泽之前曾表示马夏尔是他最喜欢的曼联球员。

无论如何，事后看来，听从穆里尼奥的决定可能是正确的，即使马夏尔在索尔斯克亚执政的第一年里确实得到了新生。

挪威人给马夏尔发了一条短信，让他穿回9号球衣，并在俱乐部度过了他最高产的一个赛季，但即使如此，他也没有完全说服索尔斯克亚在有合适的报价时将他留在俱乐部。

人们对马夏尔在一些训练课上懒散的倾向表示担忧，当新签约的球员来到俱乐部时，马夏尔无法应对竞争加剧的挑战。

伊布拉希莫维奇、卢卡库和卡瓦尼都是在马夏尔效力于曼联时候加盟的，并都在出场顺位上超过了他，在这些期间，马夏尔原本应该发奋让自己提高，但却因为态度问题变成了边缘人。

2021年夏天，这种情况再次出现，当时马夏尔带着欢快的心情来到季前训练营，结果曼联在转会窗口后期意外签下C罗，这再次让马夏尔在首发阵容中处于边缘位置，而且几乎没有迹象表明他渴望改变这种状况。

他在各项赛事中只出场了11次，甚至那些在俱乐部外部的人也开始质疑他的投入度。

前红魔中场保罗-斯科尔斯声称球迷们被欺骗了，认为马夏尔可以通过一个进球效率不错的赛季就成为曼联的关键球员，尽管有些人认为在正确的战术体系中和正确的教练手下，他仍然可以在26岁的时候达到预期的高度。

似乎我们永远不会知道朗尼克是否会提供这样的系统或成为这样的教练，目前的临时主帅已经决定将马夏尔从他的团队中剔除。

导致马夏尔错过客场对阵阿斯顿维拉的比赛的事情被称为误解，但据了解，朗尼克仍然认为是球员拒绝被选入名单。

他们没有在这件事上过分纠结，马夏尔在周六对阵西汉姆的比赛中替补出场后策动球队打入制胜球，但他仍然不能保证他需要的出场时间，以争取进入法国的世界杯大名单。

另一方面，加盟塞维利亚应该能让他得到稳定的机会，同时还能在高水平赛事中踢球。洛佩特吉的球队在西甲联赛中排名第二，仅落后领头羊皇家马德里4分，而在欧冠小组赛中被淘汰后，他们是赢得欧联冠军的热门球队之一。

在这笔交易中没有买断选项，这意味着如果马夏尔能在西班牙茁壮成长，他的曼联生涯有可能还没有结束。

但是，如果这是结束的开始，那么即使他在老特拉福德的生涯可能不是 "5000万英镑付诸东流"，但他也确实没有像许多2016年在温布利唱歌的球迷所希望的那样成长。