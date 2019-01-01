“是时候签新援了” 名宿呼吁俱乐部冬窗买人

前红军球员阿德里格认为，红军已经到了清理门户的时候，这样也可以为新援的到来腾出空间。

在2015年接任利物浦主教练后，克洛普便开始了对球队的重建，尽管代价相当巨大，但如今看来新组的队伍确实没有辜负众人期待。不过前红军球员阿德里格表示，俱乐部现在可以开始再次物色人选了，一旦预计被清理的人离队，新援可以马上引进。

在接受爱尔兰独立报采访时，阿德里格说道：“在过去几年内，克洛普及技术部门很好地清理了一批用不到的球员，但还有一些人躲了过去，现在，他们也不需要我告诉他们这些都是谁。”

“对于他们在对战狼队时的表现，我很失落，不过也并不意外。莫雷诺表现照常，不过当我看到前端的奥里吉和斯图里奇时，我觉得在下个夏窗他们还需要购买两个前锋。”

鉴于利物浦可能夺取本赛季英超冠军，夏窗买人也可能会更为顺利。目前，他们在英超积分榜首位于榜首，比第二名曼城多积4分。不过阿德里奇表示，之前的挫折可能会对利物浦起到好作用。

“顶级的英超教练都会在早期的本土比赛中适当的轮换球员，在这方面，利物浦做得还不够，克洛普还需要摸索。从现在起，球队要把重点放在重拾信心上，不理会那些利物浦状态下滑的说法。”

“对阵曼城时可以说势均力敌，但输给狼队确实说不过去，不过这不应该影响到队伍的精神状态。下一场他们将对阵布莱顿，抓住机会的话又会与曼城拉开7分的差距。”

“能处在榜首实属不易。参照莱斯特城和切尔西的登顶，很明显，在赛程密集的情况下，保证队员经历充沛是夺冠的重点。”