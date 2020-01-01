是时候接受新挑战？卡卡：梅西可以在英超踢球

巴西人说如果有一天阿根廷人和西班牙冠军分道扬镳的话，那一定是和平分手。

卡卡认为梅西可能离开巴塞罗那，他从西甲转会到英超不会有任何问题，因为他有独特的天赋。

六次金球奖得主梅西被体育总监埃里克·阿比达尔最近的言论激怒了，后者质疑一些球员在前主教练埃内斯托·瓦尔韦德的带领下是否表现出了充分的奉献精神。

其他球队

梅西在Instagram上批评阿比达尔时，避开了俱乐部官方渠道，做出了尖刻的回应，这引发了一个问题：这位打破纪录的前锋在巴塞罗那是否还快乐。

他的整个职业生涯都是在加泰罗尼亚豪门度过的，他是巴萨队史上进球最多的球员，也接近了哈维的出场记录。

卡卡曾效力于米兰、皇家马德里和巴西，并于2007年获得金球奖。

卡卡解释说，双方应该确保以一种有尊严的方式分手。

梅西在他的合同中有一个条款，允许他在每个赛季结束后自由转会，而曼城被吹捧为他最有可能的下一个目的地。

卡卡对天空体育说:“我认为他在英超踢球不成问题，或者在世界前三的顶级联赛的顶级俱乐部踢球对他有好处。”

“当然，这取决于他想要什么样的职业生涯。很难想象他会为另一家俱乐部踢球，但是……(他可能会觉得，)‘没关系，是时候让我改变了，去体验另一种比赛，我会在为另一支球队效力时继续成为世界上最好的足球运动员。’”

“我认为最重要的不是离开现在的球队，而是离开的方式。”

“当克里斯蒂亚诺·罗纳尔多离开皇马时，我们为他的离开感到难过，当然，他们中的很多人也为他离开皇马感到遗憾。”

“但我认为当时每个人都明白，对他来说这是另一个挑战，他需要另一个挑战，他需要离开，这没什么，我们是世界上最好的俱乐部之一，我们会继续前进，皇家马德里需要重建。”

“更重要的是，如果它要发生，它就会以这种方式发生。”

卡卡希望成为一名足球总监，他继续解释自己在过去一周对梅西的故事有多着迷。

卡卡说：“我现在在这个位置上，要了解俱乐部，了解体育总监，了解如何管理一家俱乐部，如何组建一支球队。我要了解他们将如何处理这个问题，这对我来说是一个很好的机会，因为现在一切都很激烈。”

“我们将会听到很多关于这方面的消息，但我期待看到下一步——梅西，他是否会离开，阿比达尔，或者巴萨，他们将如何处理这种情况，这将会非常奇妙。”

“从一个外人的角度来说，真的很难去评价。我不知道梅西是否想离开，还是他只是想保护他的球员——(而且在想)，‘作为队长，我需要保护我的球队。’”