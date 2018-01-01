昔日热刺水货成中场新核：从没想过离队！

穆萨-西索科在加盟热刺的两年时间里表现平平，饱受球迷诟病，但本赛季他摇身一变成为球队中场核心，这位法国国脚表示自己从来就没有想过离开热刺，并称他一直都觉得自己可以在球队取得成功。

尽管前两个赛季表现挣扎，但热刺中场穆萨-西索科表示他从来没想过离开球队。

西索科在2016年8月转会截止日加盟热刺，但在接下来的两年时间里，法国人一直无法对球队造成积极影响，3000万英镑的转会费也让热刺球迷对他不断作出批评。

不过，西索科在本赛季突然开窍，并成为了热刺的中场主力，此前不断有传闻称西索科将被球队出售，但球员表示自己从没考虑过离开。

“我做的最好的一件事就是保持心态强大。”西索科说道。“我从不放弃，在生活中，你永远不要低下头，你必须向前看，尝试提高自己，继续战斗，终有一天事情会变好的。”

“我从来没想过离开热刺，我知道我可以在这里取得成功。我不知道球迷们的批评是否不公，足球就是这样，这就是为什么我没有因此而垂头丧气，我沮丧只是因为我没有做到自己想做的事情。”

“我必须继续努力工作，我相信我可以做得比现在更好。”

西索科在2016年欧洲杯表现出色，但由于近两个赛季在俱乐部表现低迷，他因此错过了今夏的俄罗斯世界杯。

“我不会说谎，错过世界杯真的太痛苦了。”西索科说道。“所以拿出好表现成为了额外的动力，我要证明自己可以进入国家队，我和法国一起参加了很多比赛，最后却无法踢世界杯决赛圈，这太痛苦了。”

“但生活就是如此，我并不后悔，过去的就让他过去吧，你必须接受主帅的决定，法国赢得冠军的时候我也很开心。”