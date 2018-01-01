昔日潜力胜C罗 葡堕落天才自叹缺乏一关键特质

曾经被认为是葡萄牙87一代最具潜力的新星，派姆一度依靠经纪人门德斯的影响力进入切尔西，但最终因自身纪律性不足而泯然众人。

当C罗当初还未在曼联崭露头角的时候，他曾谦虚地告诉媒体：“如果你认为我很棒，我觉得你应该去看看法比奥-派姆，了解一下。”

十多年前，派姆被认为是葡萄牙体育青训营最闪耀的青年才俊，他的潜力被公认比C罗以及穆蒂尼奥还要高。

年仅14岁就受到巴萨、皇马以及曼联等豪门的垂青，年少得志的派姆甚至在16岁的时候就已经得到1万8英镑的周薪待遇。

然而十多年后，C罗已经是五度加冕世界足球先生的天王巨星，就连穆蒂尼奥都已经是为葡萄牙成年国家队出场达113次的大佬级人物。

不幸的是，曾经42次代表葡萄牙各年龄段国青队出战的派姆，却走上了截然不同的下坡路。

他甚至从未获得过成年国家队的征召，就像他自己所说的，他根本不配进入国家队。

派姆于2017年接受环球体育网采访时，曾坦言过早得到超出同龄人所能得到的财富让他迷失在对奢华生活的追求上，尤其是在购买名车上。

曾经的头号天才迅速跌落神坛，年过20岁的派姆已经无力闯进葡萄牙体育的一线队。他唯有在超级经纪人门德斯的帮忙下，在2008年以租借身份加盟切尔西寻找出路。

但伦敦的纸醉金迷让派姆再度迷失，一年后他被打道回府。2010年被老东家解约后，22岁的派姆开始浪迹天涯职业旅程。

如今才不过30岁的他，已经先后前往安哥拉、卡塔尔、马耳他和立陶宛等7个国家，辗转效力多达12家俱乐部。

今年夏天离开葡甲俱乐部莱索斯后，派姆目前在低级别联赛俱乐部科瓦圣佩德洛混迹。

派姆坦言：“某程度上，当年我本可以获得比C罗更高的成就，在技术上我并不逊色于他，但是我缺乏纪律性、缺乏应有的职业素养。这是为何我和C罗走上截然相反的道路。”

“我宁愿当初自己的技术一般般，但可以拥有更多其他的特质以及成为一名巨星所具备的素养。”